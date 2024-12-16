Експерт пояснив, навіщо Орбан робить заяви про "різдвяне перемир'я"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився своєю заявою про "різдвяне перемир'я" між Росією та Україною. Але насправді йому байдуже і на Україну і на Росію.

Що передувало

Нещодавно Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путін. За словами глави угорського уряду, він нібито запропонував Росія та Україні "різдвяне припинення вогню".

"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль задля миру. Ми зробили пропозицію щодо різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими. Як сумно, що президент Зеленський сьогодні явно відмовив і виключив це. Ми зробили що могли!", - написав Орбан у Facebook.

При цьому радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Росія використала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" для підготовки до чергового ракетного удару по українській енергетиці.

Що каже Лакійчук

На думку експерта, угорській прем'єр "грає у власну гру".

"Він отримує максимум від НАТО і від ЄС за рахунок своєї специфічної позиції. Він заробляє на цьому не просто бонуси, він заробляє на цьому кошти. Йому байдуже на Україну, і на Росію врешті теж. На Америку - ні", - вважає Лакійчук.

За його словами, своїми заявами Орбан може намагатись вплинути на Штати, однак Україні на їх зважати не варто.