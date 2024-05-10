Експерт пояснив, за якої умови ЗСУ можуть втратити Красногорівку

За його словами, українським військам у Красногорівці допомагає рельєф, але якщо критичний брак ресурсів збережеться, не буде чим відбивати ворожі атаки, які значно пожвавились у цьому районі.

"Якщо ми втратимо "промку" (територію вогнетривкого заводу, - ред.), ми можемо втратити весь населений пункт. Питання ресурсів залишається ключовим, якщо їх не буде, значить ми й надалі отримуватимемо погані новини з фронту", - додав експерт.

Що відбувається в районі Красногорівки

На шляху до Курахового росіяни вже близько двох місяців штурмують Красногорівку - найближче до Донецька місто, яке знаходиться під контролем ЗСУ. Противник зайшов у південну частину, бої точаться на території місцевого вогнетривкого заводу. За словами спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина, на заводі ворог заблокований і відрізаний від поставок боекомплекту.

Напередодні він повідомив, що росіяни час від часу заходять на східні околиці на бронетехніці, але здебільшого це вилазки піших малих штурмових чи мобільних груп на мотоциклах.