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Експерт пояснив, чому введення автоматизованої системи викидів необхідно відтермінувати

Фото: введення автоматизованої системи викидів необхідно відтермінувати (flickr)
Автор: Юлія Бойко

Введення обов’язкових автоматизованих систем контролю за викидами, яке передбачене проектом постанови Міністерства з захисту довкілля, слід відтермінувати, оскільки зараз бізнес не має 6 мільярдів гривень, які необхідно вкласти в модернізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України (ФМУ) Сергія Біленького.

"Витрати, які змушені будуть понести підприємства, за оцінками Міндовкілля становитимуть біля 6 млрд грн. Зараз фактично всі підприємства ГМК є збитковими, і працюють лише для того, щоб зберегти науково-виробничий потенціал та трудові колективи. Тому це є просто нереальний для них обсяг інвестицій", - зауважив він.

За його словами, під час воєнного стану будь-які ініціативи, які потребують значних фінансових ресурсів від підприємств - недоречні, адже промислові підприємства наразі переживають безпрецедентні складнощі. Держава ж, ставлячи для промисловості найвищу планку, не надає жодної фінансової підтримки.

"Підхід - дуже жорсткий: відомство розрахувало норми по найвищій планці, яка є в ЄС. Крім того, європейські підприємства отримували значну підтримку від ЄС: там були створені фонди, через які держави-члени Союзу допомагали своїм підприємствам переходити на нові екологічні нормативи. У нас, зрозуміло, жодні фонди створені не будуть, і запроваджувати нові норми підприємства будуть змушені за власні кошти", - наголосив Біленький.

Голова ФМУ також запевнив, що Федерація докладе всіх зусиль, щоб закликати чиновників реально оцінити ситуацію у галузі, та підтримати підприємства.

"Ми будемо закликати як мінімум відтерміновувати введення цієї ініціативи на 5 років від чинної норми. Такий термін відстрочки - дуже короткий навіть у мирний час. А ми наразі навіть не знаємо, коли закінчиться війна і з'явиться можливість для нормальної роботи підприємств. Тому відстрочка має бути мінімум ще на 5 років від передбаченої законом норми. Інакше українські підприємства змушені будуть просто зупинитися", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація також закликала владу відтермінувати введення автоматизованої системи контролю за викидами: як заявили в асоціації, наразі підприємства не мають таких значних коштів для інвестицій.

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