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Експерт пояснив, чому уряд був змушений збільшити тариф на світло

Фото: експерт пояснив, чому уряд був змушений збільшити тариф на світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Збільшення тарифу на світло було потрібне, бо втрати в енергетиці зробили неможливим підтримку його дотування.

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"На превеликий жаль, війна триває значно довше і супроводжується серйозними втратами в енергетичному секторі. Втрати, зокрема, зумовили серйозні касові розриви і неможливість дотувати тариф для населення", - сказав він.

Прокіп розповів, що зараз складна ситуація з енергопостачанням через втрату 9 Гвт потужностей внаслідок обстрілів. Це приблизно половина зимового споживання електроенергії.

Водночас ситуація з енергозабезпеченням ускладнюється через те, що атомні енергоблоки йдуть в планові ремонти, щоб підготуватися до зими.

"Треба себе готувати до того, що ми можемо жити в таких обставинах, коли світло в домівках буде лише половину доби. І це, якщо ми не враховуємо якихось потенційних ударів, які можуть відбутись до зими. Ситуація насправді є дуже важкою", - підкреслив Прокіп.

 

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

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Електроенергія