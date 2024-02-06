ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт пояснив, чому в Україні необхідно переглянути тарифи на воду

Київ, Вівторок 06 лютого 2024 16:02
UA EN RU
Експерт пояснив, чому в Україні необхідно переглянути тарифи на воду Фото: експерт пояснив, чому в Україні необхідно переглянути тарифи на воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Ярослав Рабошук

Перегляд тарифів на воду в Україні необхідний, оскільки останній раз тарифи змінювалися ще до війни.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук.

"Зрозуміло, що складові тарифу, наприклад, електрична енергія суттєво зросли, ці витрати треба якось компенсувати. Місцеві бюджети не можуть, у них забрали фінансовий ресурс. Відома історія про вилучення податку на доходи фізичних осіб-військовослужбовців, по суті, компенсаторів зараз немає", - зазначив експерт.

За його словами, будь-яка діяльність має бути економічно обґрунтованою. Це стосується й тарифів.

Тому, як розповів Рабошук, перегляд тарифів відповідно до витрат на виробництво - звичайна ситуація.

Також аналітик нагадав, що є невелика заборгованість підприємств водопостачання за електричну енергію і держава не хоче відшкодовувати ці кошти. Тому є випадки відключення від світла або подачі води.

Підвищення тарифів на воду

Нагадаємо, в Україні знову хочуть підняти тарифи на холодну воду.

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг мала розглянути відповідне питання сьогодні, але засідання перенесли.

Більш детально про те, на скільки можуть піднятися тарифи на воду, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи на ЖКГ Комунальні платежі
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити