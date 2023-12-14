Експерт пояснив, чому росіяни регулярно б'ють ракетами і дронами по Старокостянтинову

Російська армія часто завдає ударів по авіабазі в Старокостянтинові (Хмельницька область), тому що там базується бригада з бомбардувальниками Су-24. Це пріоритетна ціль для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового експерта, колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова .

Авіабаза фактично знаходиться в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному березі річки Случ. І у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет.

Отримання ракет Storm Shadow та SCALP вивело українську авіацію на новий рівень. Тепер переобладнані бомбардувальники Су-24М здатні завдавати ударів з відстані кілька сотень кілометрів.

Зокрема, вражати арсенали та штаби у російському тилу, мости на Кримському перешийку. Або накривати керівництво Чорноморського флоту РФ прямо на штабній нараді в окупованому Севастополі.

Авіабаза стала пріоритетною метою Кремля

За словами експерта, носії далекобійних ракет стали пріоритетною метою Кремля. І, мабуть, залишатимуться такою, поки Україна не отримає обіцяні багатоцільові винищувачі F-16.

"Ці ракети дуже дошкуляють ворогу. Наші точкові удари часто перетворюють ворожі склади, бази та арсенали, що знаходяться на відстані понад 80 км від лінії бойового зіткнення, на купу металобрухту. Зрозуміло, що росіяни влаштували полювання на наші бомбардувальники", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Бомбардувальники Су-24 можуть перебувати на інших аеродромах

Також Селезньов зазначив, що українські командири теж розуміють, що "старконівський" аеродром є пріоритетною метою Росії.

"Найімовірніше, наші бомбардувальники Су-24 перебувають на інших аеродромах. Тільки так ми можемо розосередити і зберегти техніку. Протистояння триває, ворог шукає розвідінформацію і полює на літаки. А ми використовуємо аеродроми, які раніше ніколи не використовувалися під Су-24", - зазначив Селезньов.

Детальніше про те, чому агресор б'є по Старокостянтинову, що там зараз і що, можливо, буде в майбутньому, - в матеріалі РБК-Україна.