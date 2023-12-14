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Эксперт объяснил, почему россияне регулярно бьют ракетами и дронами по Староконстантинову

Украина, Четверг 14 декабря 2023 20:32
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Эксперт объяснил, почему россияне регулярно бьют ракетами и дронами по Староконстантинову Архивное фото: Эксперт объяснил, почему россияне регулярно бьют ракетами и дронами по Староконстантинову (wikipedia)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский
Эксперт: Владислав Селезнев

Российская армия часто наносит удары по авиабазе в Староконстантинове (Хмельницкая область), потому что там базируется бригада с бомбардировщиками Су-24. Это приоритетная цель для Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.

Авиабаза фактически находится в черте города, в нескольких километрах от центра на противоположном берегу реки Случь. И в составе седьмой бригады есть бомбардировщики Су-24, которые стали де-факто носителями дальнобойных западных ракет.

Получение ракет Storm Shadow и SCALP вывело украинскую авиацию на новый уровень. Теперь переоборудованные бомбардировщики Су-24М способны наносить удары с расстояния несколько сотен километров.

В частности, поражать арсеналы и штабы в российском тылу, мосты на Крымском перешейке. Или накрывать руководство Черноморского флота РФ прямо на штабном совещании в оккупированном Севастополе.

Авиабаза стала приоритетной целью Кремля

По словам эксперта, носители дальнобойных ракет стали приоритетной целью Кремля. И, видимо, будут оставаться таковой, пока Украина не получит обещанные многоцелевые истребители F-16.

"Эти ракеты очень донимают врага. Наши точечные удары часто превращают вражеские склады, базы и арсеналы, находящиеся на расстоянии более 80 км от линии боевого соприкосновения, в груду металлолома. Понятно, что россияне устроили охоту на наши бомбардировщики", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Бомбардировщики Су-24 могут находиться на других аэродромах

Также Селезнев отметил, что украинские командиры тоже понимают, что "старконовский" аэродром является приоритетной целью России.

"Вероятнее всего, наши бомбардировщики Су-24 находятся на других аэродромах. Только так мы можем рассредоточить и сохранить технику. Противостояние продолжается, враг ищет развединформацию и охотится на самолеты. А мы используем аэродромы, которые ранее никогда не использовались под Су-24", - отметил Селезнев.

Детальнее о том, почему агрессор бьет по Староконстантинову, что там сейчас и что, возможно, будет в будущем, - в материале РБК-Украина.

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