Експерт пояснив, чому росіяни намагаються захопити Соледар та Бахмут

На півдні росіяни рухаються з району Курдюмівки та Кліщіївки - ймовірно, щоб вийти на трасу від Бахмута до Костянтинівки. Але там окупанти вперлися в українську оборону. Паралельно ворожі війська кілька місяців намагалися прорватися на північ - між Бахмутом і Соледаром уздовж дороги, що йде з Дебальцевого на Слов'янськ. Але постійно потрапляли під флангові удари наших бахмутських та соледарських угруповань. На початку січня противник став інтенсивно пробиватися в сам Соледар, щоб вийти на цю трасу (М-03) та оточити Бахмут із півночі.

Під виглядом так званого "перемир'я" росіяни за традицією розпочали перегрупування військ. Зрозуміло, що Україна не купилася на кремлівські "хитрощі". Але якусь частину "вагнерівців" з-під Бахмута росіяни все ж таки зуміли перекинути на посилення тих підрозділів, які тиснули на Соледар.

"На їхнє місце в районі Бахмута зайшли частини російських ПДВ. А вся рать Пригожина зараз зайнялася Соледаром. Причому спочатку вони закидали "сидельцями" наш укріпрайон, взяли Бахмутське і зайняли частину Соледара вже 8 січня. Поки наші частини переформатувалися, підтягнули резерви і зупинили резерви їх, "вагнерівці" дійшли до Соляної копальні № 1-3, це практично центр", - каже військовий експерт, полковник Роман Світан.

Росіян спочатку вдалося вибити до кордону Соледара, уточнив співрозмовник. Але протягом 9 січня вони кинули у бій свої основні контрчастини - професійних штурмовиків із ПВК.

Інформація, яку у вівторок поширив ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин про нібито захоплення всього Соледара, не відповідає дійсності. Але ситуація в місті залишається критичною - окремі будинки та вулиці щодня переходять "з рук до рук".

Противник намагається атакувати наші позиції з трьох сторін - зі сходу, півдня та півночі. Крім того, вони вже взяли під вогневий контроль деякі ділянки дороги T0513, що з'єднує Бахмут та Сіверськ. Це ускладнює підвезення постачання для наших частин у Соледарі.

Але географічні особливості місцевості грають на нашу користь - ті позиції, які зараз займають ЗСУ в місті, знаходяться вище, ніж частина, яку захопили "вагнерівці". Через різницю у висотах ми зможемо ефективніше завдавати ударів противнику.

Для утримання позицій у районі Соледара - Бахмута вже направлено додаткові підрозділи ЗСУ. Але є ризик, що окупанти зможуть зайняти все місто, а точніше – його руїни.

"Соледар вони зараз закидають боєприпасами - всіма, що є - місто просто порівнюють із землею. Так працює російська армія: знищення всіх будівель у гарнізоні та видавлювання українських військ. За останній рік я не бачив такого тиску і такої концентрації військ в одній точці. Навіть під час штурму Сєвєродонецька", - зазначив Світан.

Зрозуміло, що в тактичному плані Соледар необхідний окупантам, щоб пробитися до Бахмута. А захоплення Бахмута відкрило б їм можливість просуватися далі на Донеччині, зокрема - у бік Слов'янська і у напрямку до Костянтинівки.

"Бахмут є наріжним каменем для подальшої окупації Донецької області. Це зокрема Годинник Яр, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Але це для них все одно вже нереальне завдання. Адже вони за півроку Бахмут не зуміли взяти", - вважає Світан.