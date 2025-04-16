Експерт пояснив, чому біженцям варто зберігати гроші в українських банках

Довіра до банків є одним з дієвих інструментів підтримки зв'язку з мігрантами. Це також стосується й Україні, оскільки може сприяти повернення біженців з-за кордону.

Як зазначив експерт, загалом у суспільства до банків високий рівень довіри, бо вони добре впорались з шоком після початку повномасштабного вторгнення.

"Але досвід інших країн доводить, що саме через інструменти фінансово-банківського сектору - депозитні, кредитні, іпотечні, страхові програми - найкраще підтримувати зв'язок з мігрантами, а переказ і формування їх заощаджень на батьківщині підвищує шанси їх повернення додому", - пояснив він.

Гайдуцький розповів, що країни з кращими практиками, наприклад, Філіппіни, Індія, Пакистан, Мексика, Єгипет доводять, що мігранти готові зберігати великі обсяги своїх заощаджень на батьківщині. Це загалом до 10-30% від усіх депозитів населення в банківській системі.

На думку експерта, в Україні такі програми теж могли б мати гарний ефект. Бо різниця у відсоткових ставках у банках країн працевлаштування українців і банках України сягає 2-5 разів в доларах США і євро.

Також сталою є практика, коли уряди скасовують оподаткування депозитів своїх мігрантів, які працюють за кордоном. В Україні цей податок складає 23% з 2025 року. Це також дієва мотивація стимулювати українських мігрантів і біженців тримати гроші в українських банках.

Гайдуцький зазначив, що найкращий досвід у цій сфері має Індія. На початок 2025 року індійські мігранти накопичили в банках Індії депозитів на суму понад 160 млрд доларів США (екв).

Він додав, що мігранти - це майбутні споживачі товарів і послуг, платники податків, робоча сила і підприємці. Саме під цим кутом зору і потрібно розглядати програми для біженців, мігрантів, діаспори, іноземців.