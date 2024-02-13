Експерт пояснив, чим російські штурми Авдіївки відрізняються від наступу на Бахмут

Росіяни кинули всі свої ресурси на спроби окупувати Авдіївку. У випадку з Бахмутом такої ситуації не спостерігалося.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Можу сказати, що ворог кинув на Авдіївку все, що має. І в цьому, до речі, відмінність від Бахмута. Коли штурмували Бахмут, російські війська застосовували групи "вагнерівців", авіацію та частково артилерію, танків і БМП майже не було. А тут вони активно лізуть з бронетехнікою", - розповів Мусієнко.
Він уточнив, що така ситуація могла виникнути через проблеми зі штурмовими групами у ворога. Тому їм "доводиться прикриватися бронею".
Але, як наголосив Мусієнко, у будь-якому разі росіяни намагаються здобути під вибори пропагандистську перемогу для свого диктатора Володимира Путіна.
Мусієнко зазначив, що росіяни змінюють тактику, оскільки їх знищують у великій кількості.
Нагадаємо, росіяни вже кілька місяців посилено намагаються взяти під контроль Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, а потім окупувати його.
Водночас, українські захисники продовжують тримати оборону і завдають ворогові величезних втрат.
Більш детально про актуальну ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.