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Експерт пояснив, чим російські штурми Авдіївки відрізняються від наступу на Бахмут

Фото: експерт пояснив, чим російські штурми Авдіївки відрізняються від наступу на Бахмут (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Росіяни кинули всі свої ресурси на спроби окупувати Авдіївку. У випадку з Бахмутом такої ситуації не спостерігалося.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Можу сказати, що ворог кинув на Авдіївку все, що має. І в цьому, до речі, відмінність від Бахмута. Коли штурмували Бахмут, російські війська застосовували групи "вагнерівців", авіацію та частково артилерію, танків і БМП майже не було. А тут вони активно лізуть з бронетехнікою", - розповів Мусієнко.

Він уточнив, що така ситуація могла виникнути через проблеми зі штурмовими групами у ворога. Тому їм "доводиться прикриватися бронею".

Але, як наголосив Мусієнко, у будь-якому разі росіяни намагаються здобути під вибори пропагандистську перемогу для свого диктатора Володимира Путіна.

Мусієнко зазначив, що росіяни змінюють тактику, оскільки їх знищують у великій кількості.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, росіяни вже кілька місяців посилено намагаються взяти під контроль Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, а потім окупувати його.

Водночас, українські захисники продовжують тримати оборону і завдають ворогові величезних втрат.

Більш детально про актуальну ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

 

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АвдіївкаДонецька областьБахмутВійна Росії проти України