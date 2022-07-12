Эксперт пояснила, как на аграрную отрасль повлияет будущий урожай

До войны украинский урожай составлял почти треть мировых запасов зерна и масличных культур. После вторжения России много кто был озабочен вопросом продуктов и цен на продовольственные товары в будущем, но пессимистические настроения могут измениться по результатам аграрного сезона.

"Сегодня ситуация по урожаю прямо пропорционально зависит от ведения боевых действий. По последним данным, около 1/5 всех сельскохозяйственных земель находится в зоне боевых действий или в оккупации. А учитывая карту боевых действий, мы понимаем, что это именно те территории, где в сельскохозяйственном цикле первыми собирали урожай. Кроме того, основными культурами этих земель были озимые пшеница, ячмень и рапс. Это основные культуры, которые выращивались в южных и восточных областях Украины и "визитная карточка" украинского сельского хозяйства, не говоря уже об удельный вес в составе национальной экономики. По предварительным оценкам потери урожая этих культур достигают почти 15% капитала страны", - прокомментировала Юлия Фролова.

В то же время по ее словам, одна из самых больших проблем украинских аграриев - недополученный доход или убыток, который повлияет на дальнейшие посевные. Расчеты этих значений помогут банкам не только понять ситуацию на рынке, но и предложить необходимое финансирование для полноценного восстановления производства.

"Мы имеем десятки факторов, не лучшим образом влияющих на прибыль в отрасли. Значительное влияние создают стоимость и дефицит топлива, запасных частей, минеральных удобрений и СЗР. Также изменился порядок расчетов за основные статьи себестоимости: если раньше аграриям предоставляли возможность оплаты за товар после уборки и реализации урожая, то в военное состояние - только по факту поставки или по предоплате", - добавляет Фролова.

Она также подчеркнула, что с начала войны государство оперативно отреагировало расширением кредитной программы поддержки. В целом украинские аграрии привлекли более 38 млрд грн, а в "Альянс Банке" , к примеру, предоставили 353,8 млн грн для будущей посевной.

Среди программ финансирования, которые смогут помочь аграриям компенсировать недополученный доход в дальнейшем, в "Альянс Банке" привели такие инструменты:

финансирование оборотных средств с использованием аграрных расписок

государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

программа финансирования аграрной отрасли совместно с Европейским инвестиционным банком.

Также "Альянс Банк" является одним из украинских банков, согласованным для сотрудничества с IFC. Благодаря этому партнерству в банке планируют предоставлять лучший доступ к инструментам международного торгового финансирования.