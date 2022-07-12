ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експерт пояснила, як на аграрну галузь вплине майбутній врожай

Новость на русском →
Вівторок 12 липня 2022 09:03
Експерт пояснила, як на аграрну галузь вплине майбутній врожай Фото: Юлія Фролова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До війни український врожай становив майже третину світових запасів зерна та олійних культур. Після вторгнення Росії багато хто був занепокоєний питанням продуктів та цін на продовольчі товари у майбутньому, але песимістичні настрої можуть змінитися за результатами аграрного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління "Альянс Банку" Юлії Фролової.

"Сьогодні ситуація щодо врожаю прямо пропорційно залежить від ведення бойових дій. За останніми даними, близько 1/5 всіх сільськогосподарських земель знаходиться в зоні бойових дій або в окупації. А враховуючи карту бойових дій, ми розуміємо, що це саме ті території, де в сільськогосподарському циклі першими збирали врожай. Окрім того, основними культурами цих земель були озимі пшениця, ячмінь та рапс. Це основні культури, що вирощувалися в південних та східних областях України та "візитна картка" українського сільського господарства, не кажучи вже про питому вагу у складі національної економіки. По попереднім оцінкам втрати врожаю цих культур досягають майже 15% капіталу країни", - прокоментувала Юлія Фролова.

Водночас за її словами, одна з найбільших проблем українських аграріїв - недоотриманий дохід чи збиток, який вплине на подальші посівні. Розрахунки цих значень допоможуть банкам не лише зрозуміти ситуацію на ринку, а й запропонувати необхідне фінансування для повноцінного відновлення виробництва.

"Ми маємо десятки факторів, що не найкращим чином впливають на прибуток в галузі. Значний вплив створюють вартість та дефіцит палива, запасних частин, мінеральних добрив та СЗР. Також змінився порядок розрахунків за основні статті собівартості: якщо раніше аграріям надавали можливість оплати за товар після збирання та реалізації врожаю, то у воєнний стан - тільки по факту постачання або за попередньою оплатою", - додає Фролова.

Вона також наголосила, що від початку війни держава оперативно відреагувала розширенням кредитної програми підтримки. Загалом українські аграрії залучили понад 38 млрд грн, а в "Альянс Банку", наприклад, надали 353,8 млн грн для майбутньої посівної.

Серед програм фінансування, що зможуть допомогти аграріям компенсувати недоотриманий дохід надалі, в "Альянс Банку" навели такі інструменти:

  • фінансування оборотних коштів з використанням аграрних розписок
  • державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"
  • програма фінансування аграрної галузі спільно з Європейським інвестиційним банком.

Експерт пояснила, як на аграрну галузь вплине майбутній врожай

Також "Альянс Банк" є одним з українських банків, погодженим для співпраці з IFC. Завдяки цьому партнерству у банку планують надавати кращий доступ до інструментів міжнародного торгового фінансування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Агропромышленный комплекс банки
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно