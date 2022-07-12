Експерт пояснила, як на аграрну галузь вплине майбутній врожай
До війни український врожай становив майже третину світових запасів зерна та олійних культур. Після вторгнення Росії багато хто був занепокоєний питанням продуктів та цін на продовольчі товари у майбутньому, але песимістичні настрої можуть змінитися за результатами аграрного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління "Альянс Банку" Юлії Фролової.
"Сьогодні ситуація щодо врожаю прямо пропорційно залежить від ведення бойових дій. За останніми даними, близько 1/5 всіх сільськогосподарських земель знаходиться в зоні бойових дій або в окупації. А враховуючи карту бойових дій, ми розуміємо, що це саме ті території, де в сільськогосподарському циклі першими збирали врожай. Окрім того, основними культурами цих земель були озимі пшениця, ячмінь та рапс. Це основні культури, що вирощувалися в південних та східних областях України та "візитна картка" українського сільського господарства, не кажучи вже про питому вагу у складі національної економіки. По попереднім оцінкам втрати врожаю цих культур досягають майже 15% капіталу країни", - прокоментувала Юлія Фролова.
Водночас за її словами, одна з найбільших проблем українських аграріїв - недоотриманий дохід чи збиток, який вплине на подальші посівні. Розрахунки цих значень допоможуть банкам не лише зрозуміти ситуацію на ринку, а й запропонувати необхідне фінансування для повноцінного відновлення виробництва.
"Ми маємо десятки факторів, що не найкращим чином впливають на прибуток в галузі. Значний вплив створюють вартість та дефіцит палива, запасних частин, мінеральних добрив та СЗР. Також змінився порядок розрахунків за основні статті собівартості: якщо раніше аграріям надавали можливість оплати за товар після збирання та реалізації врожаю, то у воєнний стан - тільки по факту постачання або за попередньою оплатою", - додає Фролова.
Вона також наголосила, що від початку війни держава оперативно відреагувала розширенням кредитної програми підтримки. Загалом українські аграрії залучили понад 38 млрд грн, а в "Альянс Банку", наприклад, надали 353,8 млн грн для майбутньої посівної.
Серед програм фінансування, що зможуть допомогти аграріям компенсувати недоотриманий дохід надалі, в "Альянс Банку" навели такі інструменти:
- фінансування оборотних коштів з використанням аграрних розписок
- державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"
- програма фінансування аграрної галузі спільно з Європейським інвестиційним банком.
Також "Альянс Банк" є одним з українських банків, погодженим для співпраці з IFC. Завдяки цьому партнерству у банку планують надавати кращий доступ до інструментів міжнародного торгового фінансування.