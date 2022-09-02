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Эксперт объяснил, при каких условиях Россия может усилить наступление осенью

Фото: Россия может усилить наступление осенью, если позволит погода (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска могут усилить наступление в осенний период, если будут благоприятные погодные условия. Но в случае активных дождей боевые действия могут утихнуть.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам эксперта, войска передвигаются по полевым дорогам, которые осенью часто размывает. Асфальтированные пути использовать опасно, поскольку украинские защитники держатся их под огневым контролем.

"Все зависит исключительно от погодных условий. Если осень будет очень дождливой, то полевые дороги в Херсонской области, Запорожье, Донбассе размокнут. Полноценной логистики для наступления не будет. Потому что там степь и, как правило, одна-две дороги асфальтированные, которые простреливаются украинской армией", - объяснил эксперт

Жирохов добавил, что именно погода способствовала продвижению оккупационных войск в начале войны.

"Наступление 24 февраля смогли начать (российские войска - ред.), потому что промерзла земля. Несколько дней, до 24-го, стояла морозная погода, и они наступали без всяких препятствий", - отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что для России главной задачей сейчас остается выход на административные границы Донецкой области. Враг может пополнить потери новосозданным третьим армейским корпусом.

"Тактика россиян сейчас заключается в том, чтобы брать с одного направления и перебрасывать на другое для наступления. Но есть еще один неизвестный элемент - это то, что они сформировать третий армейский корпус, который перебрасывают с юга России. Что он из себя представляет, никто не знает. Именно его, возможно, привлекут для наступления на любом направлении", - добавил Жирохов.

Напомним, по данным Института изучения войны, руководство России хочет собрать новые силы, чтобы усилить наступление в холодный период.

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