Експерт попередив про наслідки від підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці

"Менеджмент УЗ вирішив, що зростання доходів, яке відбулося завдяки відкриттю портів та нарощуванню експорту - своєрідний сигнал для штучного роздування витрат. Щоби мати можливість потім показувати уряду та бізнесу України, як важко живеться УЗ, і що єдиний шлях це вирішити - в черговий раз збільшити залізничні тарифи", - зауважив Гусак.

Він уточнив: за 9 місяців 2024 року, у порівнянні з таким же періодом минулого року, загальні витрати УЗ зросли на 26% - із 64 млрд грн до 80 млрд. Тому, якщо за 9 місяців 2023 року загальний прибуток Укрзалізниці склав 8 млрд грн, то в 2024-му він скоротився до 2 млрд.

"Так, можна погодитися з тим, що протягом року суттєво зросли ціни на електроенергію, а загальна інфляція відобразилася на витратах перевізника. Але така категорія, як "Інші операційні витрати" - вона протягом цього періоду зросла майже на 100%, з 4,7 млрд до 8,4 млрд! Федерація роботодавців транспорту України зверталася до керівництва УЗ з проханням пояснити, що відбувається, але поки відповіді ми не отримали. Натомість чуємо, що треба терміново підвищувати тарифи. Така позиція незрозуміла, і в нинішній ситуації, коли багато українських підприємств просто виживають, вона викликає подив", - підкреслив експерт.

Він також наголосив, що підвищення тарифів не покращить фінансове становище УЗ, а навпаки - обсяги перевезення залізницею можуть впасти, бо частина українських підприємств перейде на автомобільний транспорт.

"Та найбільш важливим є те, що частина українських підприємств через підвищення тарифів на перевезення можуть зовсім припинити свою роботу. Причому частина не відновить роботу навіть після перемоги України. Саме тому з приводу підвищення без жодних пояснень інших операційних витрат виникає дуже багато питань. І без відповідей рухатися в обговоренні будь-яких підвищень немає сенсу", - переконаний Гусак.

Він висловив переконання, що до закінчення воєнного стану має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів державних монополій, включаючи тарифи УЗ - необхідно для того, підприємства змогли вижити, відновити повноцінну роботу після закінчення війни й наростити виробництво.

"Такі рішення приймаються на рівні Кабінету міністрів. Там бачать ширшу картину і розуміють, що треба дати українським підприємствам вижити. Тоді УЗ зможе отримати користь і додаткові кошти від зростання обсягу перевезень і, відповідно, погасити свої кредити. Натомість, якщо компанія зараз підвищить тарифи, частина українських підприємств закриється, а УЗ не отримає додаткових доходів", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше бізнес закликав міністра Олексія Кулебу дослухатися до своєї позиції, і не допустити підвищення тарифу УЗ.