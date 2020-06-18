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Эксперт положительно оценил предложения министра Степанова в программе правительства

Новости » Политика     18.06.2020 - 16:18
Эксперт положительно оценил предложения министра Степанова в программе правительства
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

По мнению эксперта, конкретные предложения по развитию и реструктуризации отрасли предоставил только Минздрав

Предложения главы Министерства охраны здоровья Максима Степанова в обновленной программе Кабинета министров - правильные. Основной приоритет для правительства сейчас – медицина.

Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на телеканале "112 Украина".

По мнению эксперта, конкретные предложения по развитию и реструктуризации отрасли предоставил только Минздрав под руководством Степанова. Фактически, только в сфере здравоохранения действуют правильно и взвешенно, убежден эксперт.

Кроме того, добавляет Карасев, увеличение заработной платы медицинским работникам - безусловно правильное решение.

"Первое - это увеличили зарплату медикам, второе - собираются увеличивать зарплату медикам второго и третьего звена, и это правильно", - заявил политолог.

По его мнению, министр Степанов находится на своем месте и является движущей силой развития медицины в Украине.

"Все, что делают по медицине - все правильно, и министр Степанов, в том числе, - на своем месте", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что вторая волна пандемии коронавируса может произойти в Украине, но это зависит в первую очередь от украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, он непременно о себе напомнит.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановмедреформаКабинет Министров Украины
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