Експерт оцінив загрозу російського наступу на Харків

Росіяни ведуть бойові дії на Куп'янському напрямку, проте Сили оборони України ефективно стримують ворога. Тому говорити про загрозу ворожого наступу в бік Харкова наразі не доводиться.

З чого все почалося

Зазначимо, на початку січня британська газета The Telegraph вийшла з матеріалом, основний посил якого зводився до підготовки можливого російського наступу на Харків. Видання звертало увагу на посилення ударів по обласному центру та прилеглих населених пунктах. З посиланням на джерела The Telegraph писало, що сухопутна операція нібито могла розпочатися 15 січня.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна підтверджував нарощування російських сил тільки на Куп'янському напрямку. Водночас він підкреслював відсутність ознак підготовки швидкого наступу на Харків.

Що говорять про це представники ЗСУ

Спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначав, що появі ударного кулака передує велика робота, яка не може пройти непомітно. Станом на середину січня "Харків міг видихнути". Те саме стосувалося і російських вкидів про нібито майбутні спроби створити "буферну зону" на 15 км у відповідь на дедалі частіші удари по Бєлгороду. Причому що стосується загроз для Харкова, то насамперед військові розглядають варіант наступу з півночі, а не з боку Куп'янська.

"Кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відстежується. Зараз війна триває в так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил і засобів для обох сторін практично неможливо... Тому для харків'ян загрози з півночі немає", - говорив днями Фітьо.

Сили оборони України зміцнюють оборонні рубежі

Проте, поки тривають бойові дії, не можна недооцінювати ворога. Зокрема, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключив, що росіяни можуть почати ширший наступ на Харківську область. Він також наголосив, що місцева влада та військові мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

Експерт Олександр Мусієнко підкреслює: Сили оборони роблять усе, щоб зміцнити рубежі, і ситуація під постійним контролем генерала Сирського, який часто буває під Куп'янськом.

"Наскільки мені відомо, є певне підкріплення і сили, які дають можливість зупинити ворога і щонайменше сповільнити його, відбивши атаки і виснаживши його, можливо, навіть створити передумови для переходу в локальні контратаки з нашого боку", - зазначив він у бесіді з РБК-Україна.

За його словами, таке раніше вже було, і зараз все для цього робиться. А що стосується активних бойових дій, вони можуть тривати ще протягом місяця.

Чи є загроза для Харкова

"Я думаю, нас очікує ще лютий таких боїв. А далі з урахуванням втрат, яких зазнає ворог, наступальна активність російських військ може піти на спад", - сказав він.

У будь-якому разі, поки що рано говорити про вихід росіян на протилежний берег Оскола і подальший наступ на Харків.

"Судячи з позицій ворога, з того, як вони загрузли на Куп'янському напрямку, і з того, що у напрямку на Харків (на Слобожанській ділянці, - ред.) не фіксується нарощування ворожих сил, на про загрозу саме для Харкова не йдеться. Це точно", - додав експерт.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.