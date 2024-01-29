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Эксперт оценил угрозу российского наступления на Харьков

Харьковская область, Понедельник 29 января 2024 16:31
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Эксперт оценил угрозу российского наступления на Харьков Архивное фото: Эксперт оценил угрозу российского наступления на Харьков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Россияне ведут боевые действия на Купянском направлении, однако Силы обороны Украины эффективно сдерживают врага. Поэтому говорить об угрозе вражеского наступления в сторону Харькова пока не приходится.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил эксперт Александр Мусиенко.

С чего все началось

Отметим, в начале января британская газета The Telegraph вышла с материалом, основной посыл которого сводился к подготовке возможного российского наступления на Харьков. Издание обращало внимание на усиление ударов по областному центру и близлежащим населенным пунктам. Со ссылкой на источники The Telegraph писало, что сухопутная операция якобы могла начаться 15 января.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина подтверждал наращивание российских сил только на Купянском направлении. В то же время он подчеркивал отсутствие признаков подготовки быстрого наступления на Харьков.

Что говорят об этом представители ВСУ

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отмечал, что появлению ударного кулака предшествует большая работа, которая не может пройти незаметно. По состоянию на середину января "Харьков мог выдохнуть". То же самое касалось и российских вбросов о якобы будущих попытках создать "буферную зону" на 15 км в ответ на участившиеся удары по Белгороду. Причем что касается угроз для Харькова, то прежде всего военные рассматривают вариант наступления с севера, а не со стороны Купянска.

"Количество российских войск, которые стоят на северной границе, отслеживается. Сейчас война идет в так называемом онлайн-режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", - говорил на днях Фитьо.

Силы обороны Украины укрепляют оборонные рубежи

Однако, пока продолжаются боевые действия, нельзя недооценивать врага. В частности, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключил, что россияне могут начать более широкое наступление на Харьковскую область. Он также отметил, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

Эксперт Александр Мусиенко подчеркивает: Силы обороны делают все, чтобы укрепить рубежи, и ситуация под постоянным контролем генерала Сырского, который часто бывает под Купянском.

"Насколько мне известно, есть определенное подкрепление и силы, которые дают возможность остановить врага и по меньшей мере замедлить его, отбив атаки и истощив его, возможно, даже создать предпосылки для перехода в локальные контратаки с нашей стороны", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

По его словам, такое ранее уже было, и сейчас все для этого делается. А что касается активных боевых действий, они могут продолжаться еще в течение месяца.

Есть ли угроза для Харькова

"Я думаю, нас ожидает еще февраль таких боев. А дальше с учетом потерь, которые несет враг, наступательная активность российских войск может пойти на спад", - сказал он.

В любом случае, пока рано говорить о выходе россиян на противоположный берег Оскола и дальнейшем наступлении на Харьков.

"Судя по позициям врага, по тому, как они увязли на Купянском направлении, и по тому, что по направлению на Харьков (на Слобожанском участке, - ред.) не фиксируется наращивание вражеских сил, об угрозе именно для Харькова речь не идет. Это точно", - добавил эксперт.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

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