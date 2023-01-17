Експерт оцінив, як втрата Соледару може вплинути на оборону Бахмута

"У разі захоплення Соледара для противника буде завдання втриматися в низині. Бо, відійшовши на 2 кілометри в західному напрямку, наші війська опиняються на завчасно підготовленому, якісно обладнаному рубежі оборони. І вони опиняються вище ніж противник. Противнику треба наступати вгору - тобто бігти з низини Соледара 2 кілометри до першої нашої траншеї", - розповів він.

На думку Кевлюка, сенс захоплення Соледару для Росії полягає у тому, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче якось поправити своє матеріальне становище.

"Соледар - місце видобутку солі. Бахмут - місце видобутку гіпсу і теж солі. Відповідно, можна припустити, що російське керівництво каже: "товарищ Пригожин, як захопите ці два міста - копайте сіль, гіпс - це вам", - додав експерт.

При цьому, за словами Кевлюка, втрата Соледара для ЗСУ у військовому сенсі не змінює нічого.

"Для противника вона створює проблему, бо в цьому місці вогнем з панівних висот без кінця будуть вибиватися всі ті, хто зайде в Соледар. Це стане місцем колективного самогубства. Для оборони Бахмута це буде, скажімо, неприємно, бо в місті північніше утворюється вороже угруповання, яке в разі спроби руху в напрямку Бахмута потрапляє під фланговий удар Збройних сил України", - додав він.

При цьому, як стверджує експерт, хоча це одна з логістичних артерій, яка забезпечує Бахмут, її втрата не означає катастрофу через припинення постачання.

"Так, це призведе до певних складнощів для оборони Бахмута. Але противник заходить у капкан, з якого йому потім буде дуже важко вибиратися. Ідея охопити Бахмут з півночі і з півдня - через Соледар і через Курдюмівку - непогана за умови, що у вас є перевага в силах та засобах", - додав Кевлюк..

При цьому, за словами Кевлюка, противник не може масштабно застосовувати авіацію - погода не та. Крім того, вони не можуть масштабно застосовувати артилерію.

"По-перше, не вистачає боєприпасів. По-друге, вже не вистачає і самої артилерії. Можуть застосовувати бронетехніку - все це чудово проглядається на дистанції 3-5 кілометрів і спалюється. Те, що ми бачимо - вони наступають по власних трупах, просуваючись на 10-20 метрів за добу. З таким темпом там можна покласти 100 тисяч людей і здобути один кілометр території", - каже експерт.