Експерт оцінив ефект від мобілізації в Росії

Мобілізація на території Росії дозволить збільшити чисельність російської армії до того рівня, який у них був на початку рівня. Але професійні військові, які роками тренувалися, вже знищені.

Як зазначив експерт, якщо підійти з математичної точки зору, то Росія втратила вбитими орієнтовно 60 тисяч, тобто є 60 тисяч вакансій. Приблизно 150-160 тисяч з це поранені, хворі тощо, це ті, хто впродовж найближчих 30 діб не повернеться до строю. З них 30-50% взагалі не повернуться до нормального життя. "Тобто ми вже нарахували 220 тисяч", - сказав він.

За його словами, залишається ще приблизно 80 тисяч, які будуть використані для того, щоби визначені військові частини російської армії перейшли зі штатів мирного часу на штати воєнного часу. "Тобто угруповання, яке до нас вторглося в лютому, буде відновлено до свого початкового рівня, можливо, дещо посилено", - повідомив експерт.

"Але варто зважати на те, що військові, які роками тренувалися, знищені. А їм на заміну приходять люди середнього віку, які мають певні проблеми зі здоров'ям, які не мають належної фізичної форми, не адаптовані до тривалого перебування в некомфортних польових умовах, які втратили свої військові навички майже повністю", - вважає Кевлюк.

Експерт нагадав, що росіянам видають зброю, яка не є сильно сучасною. Переважно це те, що росіянам вдається знімати зі зберігання, це все радянська інженерна думка в кращому випадку 80-х років минулого століття. Тобто формально боєздатність ворожого угруповання буде відновлена. Реально - це буде військо з оцінкою нижче середнього.

"Те, що вони призовуть ще 300 тисяч - це не означає, що в них нізвідки з'явиться відповідна кількість сучасного озброєння, щоб на рівних воювати зі Збройними силами України. Це просто звичайна піхота, яка на чомусь буде виконувати якісь завдання з ефективністю трохи вищою ніж нуль", - додав він.