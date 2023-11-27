Експерт оцінив, чи може Іран передати балістичні ракети Росії

За його словами, поки що немає ознак того, що Іран незабаром почне передачу Росії балістичних ракет, але "загрози є завжди, якщо щось є у Ірану, а Росія може за це щось запропонувати".

Він нагадав, що іранці зараз проходять навчання на тренувальних літаках Як-130, а Росія може передати їм пізніше винищувачі Су-35, від яких відмовився Египет.

"Тегеран не багатий на валюту, іранці платять неохоче, постачають Росії дрони та снаряди. Можливо, обійдеться без ракет, але, звичайно, потрібно ретельно стежити та вивчати залишки", - додав Романенко.

Що передувало

Нагадаємо, ще тиждень тому представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі розповів про те, що Іран готується передати Росії свої балістичні ракети.

Їх можуть поставити для того, щоб країна-агресор використовувала таке озброєння для війни в Україні.

На тлі цього Кірбі заявив про стурбованість Сполучених Штатів Америки.

Більш детально про можливу передачу іранської балістики Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.