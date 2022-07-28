Эксперт оценил риски угрозы для Украины с Беларуси зимой

Российские войска вряд ли предпримут попытку наземного наступления в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.
Такое мнение в блиц-интервью РБК-Украина высказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.
"Я считаю это очень маловероятным. Я не думаю, что у них есть логистика или живая сила, чтобы это сделать", - сказал он.
Ходжес отметил, что не уверен и в том, что даже Лукашенко поддерживает такую идею.
"И я не верю, что белорусское население и инфраструктура будут сильно этому способствовать. Независимо от этого, западная и украинская разведка обнаружит такое наращивание сил задолго до того, как его можно будет использовать для нового наступления", - добавил бывший командующий.
Детальнее о том, смогут ли Вооруженные Cилы Украины деоккупировать юг страны, ждать ли продолжения боевых действий зимой и возможного наземного наступления из Беларуси - в материале РБК-Украина.
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