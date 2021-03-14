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Эксперт опроверг опасения об утрате Украиной технологий с переходом контроля над "Мотор Сич" китайцам

Автор: РБК-Украина

Риск утраты технологий с переходом завода "Мотор Сич" под контроль китайских инвесторов отсутствует. Подобные заявления - не более, чем манипуляция.

Об этом заявил экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Заявления о том, что Украина лишится контроля над у технологиями в сфере авиационного двигателестроения с переходом контроля над "Мотор Сич" к компаниям из КНР - откровенная ложь и грубая манипуляция. Власть и общественность вводят в заблуждение разговорами о технологиях "Мотор Сич", но на самом деле нет никаких технологий "Мотор Сич". Завод является лишь производственной площадкой для серийного производства двигателей, которые разработаны государственным конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" - ему принадлежат патенты и авторские права. Это означает, что технологии на самом деле принадлежат государству, которое владеет конструкторским бюро. "Мотор Сич" лишь производит двигатели по договору с КБ, поскольку "Ивченко-Прогресс" не располагает собственными мощностями. КБ имеет лишь возможность для сборки небольших партий прототипов или новых экспериментальных двигателей", - заявил эксперт.

По его мнению, для развития производства современных двигателей на "Мотор Сич" требуются огромные инвестиции, но государство не в состоянии их предоставить.

Вместе с тем "Мотор Сич" утратила доступ на крупнейший рынок в Российской Федерации, хотя до сих пор зависит от поставок российских комплектующих. Рынок КНР также будет утрачен из-за скандала с китайскими акционерами.

Как следствие, в случае национализации, прогнозирует эксперт, "Мотор Сич" ждет упадок, а вместе с заводом, лишившись своей крупной производственной платформы, будет деградировать и государственное конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс".

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО и Верховная рада готовят национализацию компании "Мотор Сич", которая была корпоратизирована и приватизирована коллективом завода около двадцати лет тому назад.

В 2016 году Вячеслав Богуслаев продал контрольный пакет акций "Мотор Сич" китайским инвесторам и заявил, что их инвестиции и заказы из КНР спасут завод от остановки и закрытия.

Сейчас китайские акционеры предприятия обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины $ 3,6 млрд за "незаконную экспроприацию" - так инвесторы из КНР квалифицировали действия Украины, которая на протяжении многих лет препятствует им в управлении компанией.

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Новости Украины Мотор СичКитайпромышленность
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