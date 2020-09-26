Эксперт объяснила причину вспышки коронавируса в Днепре

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По мнению эксперта, рост заболеваемости может быть связан с увеличением интенсивности социальных контактов молодежи

В Днепре и области наблюдается ежедневное увеличение количества людей, заразившихся Covid-19. Это вполне ожидаемый эффект, так как с сентября месяца вернулись на обучение огромное количество студентов.

Об этом заявила социолог-аналитик Оксана Зубарева в комментариях журналистам.

По ее мнению, студенты - социально активная категория. Помимо университетских помещений, они часто бывают среди большого скопления людей в развлекательных заведениях, где карантинные меры и социальная дистанция практически не соблюдаются.

Помимо этого, отмечает эксперт, значительная часть студентов проживает в общежитиях, что увеличивает контактность и риск распространения вируса.

"Надо не забывать, что в нашем городе учится большое количество молодежи из других населенных пунктов и областей, в которых еще более серьезная обстановка по Covid-19. Конечно, логичным и наиболее безопасным сейчас был бы своевременный переход на дистанционное обучение для уменьшения опасности, тем более что университеты могут легче осуществить этот процесс", - считает Оксана Зубарева.

Также эксперт отмечает, что не последнюю роль в увеличении количества заболевания коронавирусом могли сыграть и экскурсии в Харьков, которые были организованы народным депутатом от партии "Слуга народа" Кириллом Нестеренко. Харьков уже достаточно длительное время находится в "оранжевой" зоне, балансируя на грани "красной". Возить туда людей на экскурсии - большой и неоправданный риск.

При этом со стороны областной власти происходит попытка переложить вину за рост заболеваемости на местную власть. Празднование Дня города в Днепре - не единственное подобного рода мероприятие, которое проходило и в других городах (Николаев, Запорожье) и не привело к росту заболеваемости, отмечает эксперт.

"В то же время в летний период постоянно проходили массовые развлекательные мероприятия в частных заведениях, и статистика не показывала подобной динамики. Соответственно, причины необходимо искать в увеличении количества контактов людей, приехавших из других карантинных зон", - добавляет она.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.