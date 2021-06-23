Эксперт объяснил, почему Украина находится на острие глобальной войны нового типа
Войну, развязанную Россией против Украины, следует квалифицировать, как новый переходный тип современного конфликта, обусловленный уровнем развития (научным, технологическим, информационным т. д) глобализирующегося мира и стремлением к доминированию основных глобальных игроков.
Об этом заявил экс-глава Госпогранслужбы Николай Литвин во время презентации своей книги "ГВ14: война нового типа" в "Укринформ".
"Считаю, что предмет моего исследования - гибридная война, которая восьмой год продолжается на территории нашего государства, является образцом нового типа современных конфликтов разной степени и масштаба, который соответствует уровню развития глобализирующегося мира, действиям основных глобальных игроков в борьбе за мировое (региональное) влияние, статус, ресурсы и доминирование с большим уровнем страха относительно применения или попытки применения оружия массового уничтожения", - заявил Литвин.
Он также напомнил, что основными элементами прогресса в военном деле являются современные технологии и концепции ведения войн, направленные на наращивание военной мощи, а также качество и масштаб действий, которые ранее не были известны военной истории и науке.
Литвин подчеркнул, что гибридная война как продукт эволюции военного дела является новым типом войны, ведущейся в условиях ненормальности международных отношений, нарушение норм и правил. В ней применяется широкий спектр методов подавления и поражения противника военными и невоенными способами, без соблюдения классических подходов к ведению войны.
По его мнению, на практике любая угроза может быть гибридной, если она не ограничивается одной формой и единственным измерением ведения боевых действий.
"Если же любая угроза или применение силы определяется как "гибридная", этот термин теряет свое значение и создает путаницу, вместо прояснения "реалий" современной войны", - отмечает Литвин.
Эксперт убежден, чтобы избежать терминологической ловушки, гибридную войну как явление нужно трактовать так: гибридная война - это новый тип переходной войны в условиях глобализации, ненормальности международных отношений с нарушением общеустановленных норм и правил, что включает применение максимально широкого спектра сверхсовременных средств подавления и поражения противника военными и невоенными способами без соблюдения классических подходов к ведению войны.
Напомним, генерал армии Украины Николай Литвин возглавлял Госпогранслужбу в 2001-20014 гг. "ГВ14: война нового типа" является его второй работой на тему российско-украинской войны.
В 2019 году он опубликовал книгу "Линия разграничения", в которой отражен опыт реформирования и развития Государственной пограничной службы Украины и участие пограничников в защите страны от агрессора.