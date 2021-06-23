Експерт пояснив, чому Україна знаходиться на вістрі глобальної війни нового типу

Війну, розв’язану Росією проти України, слід кваліфікувати, як новий перехідний тип сучасного конфлікту, обумовлений рівнем розвитку (науковим, технологічним, інформаційним тощо) глобалізованого світу та прагненням до домінування основних глобальних гравців.

Про це заявив екс-голова Держприкордонслужби Микола Литвин під час презентації своєї книги "ГВ14: війна нового типу" в "Укрінформ".

"Вважаю, що предмет мого дослідження - гібридна війна, яка восьмий рік триває на території нашої держави, - є зразком нового типу сучасних конфліктів різного ступеня і масштабу, який відповідає рівню розвитку глобалізованого світу, діям основних глобальних гравців у боротьбі за світовий (регіональний) вплив, статус, ресурси та домінування з великим рівнем страху щодо застосування, чи спроби застосування зброї масового знищення", - заявив Литвин.

Він також нагадав, що основними елементами прогресу у військовій справі є сучасні технології та концепції ведення війн, спрямовані на нарощування військової могутності, а також якість і масштаб дій, що раніше не були відомі воєнній історії та науці.

Литвин підкреслив, що гібридна війна як продукт еволюції військової справи є новим типом війни, що ведеться в умовах ненормальності міжнародних відносин, порушення норм і правил. У ній застосовується широкий спектр методів придушення та ураження противника воєнними та невоєнними способами, без дотримання класичних підходів до ведення війни.

На його думку, на практиці будь-яка загроза може бути гібридною, якщо вона не обмежується однією формою та єдиним виміром ведення бойових дій.

"Якщо ж будь-яка загроза або застосування сили визначається як "гібридна", цей термін утрачає своє значення й створює плутанину, замість прояснення "реалій"» сучасної війни", - відзначає Литвин.

Експерт переконаний, щоб уникнути термінологічної пастки, гібридну війну як явище потрібно трактувати так: гібридна війна - це новий тип перехідної війни в умовах глобалізації, ненормальності міжнародних відносин із порушенням загальновстановлених норм і правил, що включає застосування максимально широкого спектру надсучасних засобів придушення та ураження противника воєнними і невоєнними способами без дотримання класичних підходів до ведення війни.