Эксперт объяснил, почему киевская власть затягивает сроки принятия Генплана

"Киевская власть затягивает сроки принятия Генерального плана Киева, чтобы собирать деньги с застройщиков. Во всяком случае, это - единственное объяснение того, почему она не выполняет своих обещаний. Ведь в КГГА действительно не раз обещали, что ГП столицы будет разработан и принят. Впервые утвердить новый документ там пообещали еще в сентябре 2017 года. А в декабре 2019 года чиновники пообещали, что новый документ утвердят до лета 2020 года. Причем, сделано это было максимально пафосно в виде презентации проекта Генплана в рамках международного форума "Будущее Киева". В присутствии зарубежных гостей, таких как эксперт Совета Европы Гинка Чавдарова, директор Департамента городского развития и планирования мэрии Лейпцига Штефан Хайниг, ведущий архитектор Томас Шинко (Франция) и пр. Прошло два года с момента красочной презентации - до сих пор не поменялось ничего!" - написал он.

Беловол отметил, что несмотря на все обещания столичной власти, Киев до сих пор живет по документу, разработанному в 1997 году и утвержденному в 2002.

"Причем, 30 сентября 2021 года в КГГА объявили об увольнении руководителя КО Институт Генплана г. Киева Сергея Броневицкого. Причиной власти назвали как раз затягивание подачи проекта Генплана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом. После чего они поручили главному архитектору Киева Александру Свистунову и своему заму Петру Оленичу "обеспечить оперативную и эффективную работу" по подготовке проекта ГП. Однако, увольнение Броневицкого никоим образом не сдвинуло дело с мертвой точки. И опять в конце октября власть объявила нам, что Генеральный план Киева будет только вынесен на общественное обсуждение. И принят - в 2022 году. Произойдет ли это в реальности? Верится с трудом", - заверил эксперт.

По его словам, киевская власть уже не раз нарушала подобные обещания, потому что им это не сильно выгодно. Политический обозреватель отметил, что сейчас им можно вымогать средств от застройщиков, принимая под их проекты детальные планы территорий (ДПТ).

"Но в случае утверждения Генплана, при застройке придется следовать ему, через ДПТ город уже не подерибанишь и с хаотичной застройки много не поимеешь. Впрочем, со сроками принятия проекта недавно вскрылась еще одна проблема. Как выяснилось из депутатского запроса, из-за несоответствия действующему законодательству находящийся сейчас в работе документ придется переделывать. Для понимания процитирую запрос: "Вступили в силу законодательные изменения, обязывающие со следующего года органы местного самоуправления разрабатывать Генеральные планы с учетом того, что данные документы должны быть интегрированы в Государственный земельный кадастр. Однако Генплан, вынесенный на общественное обсуждение, по имеющейся информации, не отвечает этим критериям, поэтому городской голова, вероятно, снова будет вынужден перенести рассмотрение вопроса об утверждении Генерального плана". Так что сроки и перспективы утверждения нового ГП столицы по-прежнему крайне туманны", - резюмировал Беловол.