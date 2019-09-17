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Эксперт: нужно добавить как минимум одну степень переработки к экспортной продукции

Новости » Экономика    17.09.2019 - 15:08
Эксперт: нужно добавить как минимум одну степень переработки к экспортной продукции
Фото: Максим Карижский (apostrophe.ua)

Также эксперт заявил о необходимости повышения экологических норм и внедрения электронных государственных услу

Прибавление как минимум одной степени переработки к украинской экспортной продукции - одна из главных задач. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Карижский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Апострофу" под названием "Как Зеленскому планировать третий президентский срок?".

"На поверхности лежит идея добавления ко всему экспорту минимум одной ступени переработки, то есть увеличения добавочной стоимости экспортируемых товаров. Это будет драйвером если не прорыва, то устойчивого роста", - заявил он.

Эксперт также добавил, что одним из стимулов развития является повышение экологических норм и внедрение электронных государственных услуг.

"Нужно повышать следующие стандарты жизни: качество воды, воздуха, безопасность, удобство передвижения, электронное администрирование отношений с властями (электронное правительство). А эти действия, в свою очередь, создадут внутренний спрос на услуги и продукцию с более высокой добавленной стоимостью", - отмечает Карижский.

Ранее на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал рост экономики на 7% в следующие 5 лет.

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