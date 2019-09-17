Експерт: потрібно додати як мінімум одну ступінь переробки до експортної продукції

Фото: Максим Карижский (apostrophe.ua)

Також експерт заявив про необхідність підвищення екологічних норм і впровадження електронних державних послуг

Додати як мінімум один ступінь переробки до української експортної продукції - одна з головних задач. Таку думку висловив політичний експерт Максим Карижський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Апострофу" під назвою "Як Зеленському планувати третій президентський термін?".

"На поверхні лежить ідея додавання до всього експорту мінімум одного ступеня переробки, тобто збільшення додаткової вартості експортованих товарів. Це буде драйвером якщо не прориву, то стійкого зростання", - заявив він.

Експерт також додав, що одним із стимулів розвитку є підвищення екологічних норм і впровадження електронних державних послуг.

"Потрібно підвищувати наступні стандарти життя: якість води, повітря, безпека, зручність пересування, електронне адміністрування відносин з владою (електронний уряд). А ці дії, у свою чергу, створять внутрішній попит на послуги і продукцію з більш високою доданою вартістю", - зазначає Карижський.

Раніше на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зростання економіки на 7% у наступні 5 років.