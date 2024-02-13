Експерт назвав три можливі сценарії для Авдіївки

Ситуація в Авдіївці загострюється, російські війська продовжують наступати. ЗМІ все частіше повідомляють про загрозу оточення та захоплення міста до "виборів" диктатора Володимира Путіна у березні. У зв'язку з цим можна виділити три можливі сценарії для Авдіївки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ворог кинув на Авдіївку усе". Як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення" .

Можливі сценарії для Авдіївки назвав військовий експерт Олександр Мусієнко.

Перший, за його словами, - спробувати перекинути підкріплення і переламати ситуацію, утримувати місто там, де ще можна закріпитися. Ризик у тому, що перекидання резервів означає втрати та виснаження для ЗСУ, і ймовірність відступу все одно не виключається.

Другий сценарій - контрудар із північного чи південного флангу, щоб зняти тиск на наше угруповання. Він теж пов'язаний з певними ризиками, тому що для цього потрібна велика кількість військ, здатна раптово для противника вдарити в дуже швидкі терміни.

"Третій, як мені здається, чи не найоптимальніший: все ж таки поступово виходити безпосередньо з Авдіївки та займати оборонні рубежі на інших позиціях. Який із них буде реалізований, залежить від командування", - зазначив Мусієнко.

Бої в районі Авдіївки

Російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за місто десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.

За останньою інформацією ЗСУ, Росія продовжує штурми в районі Авдіївки. Туди було перекинуто підрозділи російських спецпризначенців.