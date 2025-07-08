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Експерт назвав причини, через які має бути розформоване НАБУ

Вівторок 08 липня 2025 18:07
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Експерт назвав причини, через які має бути розформоване НАБУ Фото: експерт назвав причини, через які має бути розформоване НАБУ (Віталій Носач, РБК-Укрїана)
Автор: Олександр Мороз

НАБУ має бути розформоване через великі витрати на свою діяльність за вкрай низької ефективності, провали в роботі, затягнуті розслідування, махінації з експертизами та корупційні скандали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного експерта Олега Постернака.

"Великі видатки за низької віддачі помножені на професійну неефективність детективів, разом з безініціативністю, сумнівними експертизами та корупційними скандалами працівників. Все це - сьогоднішнє НАБУ. І йому потрібні радикальні заходи. Перший крок - розформувати Бюро та створити нову антикорупційну систему роботи", - наголосив Постернак.

Він також пояснив, чому НАБУ слід розформувати. По-перше, через низьку економічну ефективність.

"За 10 років існування Бюро держава витратила на нього понад 10 млрд грн. Тоді як загальна сума стягнень за рішеннями судів у справах, які вело НАБУ у 2015–2025 рр., становить +/-800 млн грн. Тобто на кожну 1 гривню, повернуту в бюджет країни, НАБУ витратило… 12 гривень", - додав експерт.

По-друге, він наголосив на низькій продуктивності детективів.

"Протягом минулого року НАБУ розпочало 669 кримінальних проваджень, що становить 2-3 провадження на 1 детектива. Для порівняння – один слідчий ДБР одночасно розслідує від 300 до 1000. Разом з тим, лише 30% підозрюваних у справах, які ведуть детективи НАБУ, є представниками влади чи службовими особами. Тому Transparency International Ukraine у звіті за 10 років роботи Бюро наполегливо радить оптимізувати використання ресурсів: зосередити увагу на справах топкорупції і тих, що стосуються системної корупції", - йдеться у дописі експерта.

Окрім того, НАБУ затягує розслідування, зазначає Постернак. "77% всіх корупційних злочинів у державі розслідує Національна поліція. Детективи НАБУ славляться гучними викриттями високопосадовців, однак для того, щоб довести своє "викриття" до вироку, часто-густо їм не вистачає і десяти років", - наголосив він.

Крім того, експерт звернув увагу на сумнівні експертизи, через які розвалилися гучні справи, зокрема "Ротердам+".

"Йдеться, наприклад, про "Міжнародну експертно-правову групу", в якої замовляли експертизу ринкової вартості земельних ділянок. Проте КВЕДи, за якими вона зареєстрована, не передбачаються проведення такої експертиз", - повідомив він.

Також він нагадав, що вся діяльність НАБУ супроводжується постійними скандалами, учасниками яких є детективи. Йдеться про підозрілі угоди з елітними квартирами, які записуються-перезаписуються на родичів та декларуються із заниженою ціною, віп авто тощо.

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