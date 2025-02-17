Експерт назвав ліки, які можуть зникнути з українських аптек

В Україні може виникнути дефіцит ліків через ухвалений Верховною Радою законопроєкт №11493, що регулює фармацевтичний ринок, а багато імпортних препаратів, серед яких всім відомий Фервекс, Дипреліф та Німесил, просто зникнуть з аптек.

Про це заявив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Censor.Net .

За його словами, закон, який мав би зробити медикаменти доступнішими, насправді призведе до суттєвого обмеження роботи міжнародних фармкомпаній та дистриб’юторів.

"Головна загроза нового закону – суттєве скорочення асортименту ліків в українських аптеках. Особливо це стосується імпортних препаратів. Чому? Закон обмежує націнку дистриб’ютора та представництва до 8%, що робить роботу іноземних компаній економічно не вигідною. Це призведе до того, що такі компанії, як Delta Medical, Berlin-Chemie, Heel, змушені будуть залишити український ринок, з аптек зникнуть препарати, у тому числі й для хронічно хворих. Фармацевти кажуть, що не буде й таких відомих лікарських засобів, які є чи не в кожній аптечці українців. Наприклад, зникнуть усім відомі "Фервекс", "Дипрелиф", "Фортеза", "Проспан", "Нимесил", "Дексалгин" та багато інших", - зазначив Кулик.

Крім того, за словами політолога, референтне ціноутворення змусить міжнародних виробників підняти ціни на свої препарати на 40-50%, адже фармкомпанії дотримуються єдиних глобальних стандартів ціноутворення. Тобто, якщо в одній країні ціна знижується, її доводиться переглядати і в інших державах.

Раніше зниження цін на імпортні препарати відбувалося завдяки маркетинговим знижкам від виробників, які надавали аптекам можливість зменшувати кінцеву вартість ліків. Тепер ці знижки скасовані, що призведе до подорожчання медикаментів або повного виходу імпортерів з ринку.

Кулик наголошує, що наслідки нововведень будуть катастрофічними:

Недоступність міжнародних протоколів лікування – багато імпортних препаратів використовуються для терапії хронічних хвороб, онкологічних захворювань, аутоімунних розладів. Їхнє зникнення означатиме, що українці не зможуть отримувати лікування за міжнародними стандартами.

Згортання соціальних програм – пацієнти з хронічними захворюваннями, які отримують ліки за державними програмами, опиняться в ще гіршій ситуації, адже фінансування не враховує нового зростання цін.

Окрім того, нове регулювання фармацевтичного ринку суперечить директиві ЄС про вільну торгівлю лікарськими засобами, а відповідно Україна може втратити довіру міжнародних компаній.

Політолог додав, що ідея "каталогу цін", який має регулювати вартість ліків, наразі є незрозумілою навіть для самих авторів реформи. Як зазначає експерт, дистриб’ютори, фармкомпанії та депутати не розуміють, як ця система працюватиме на практиці.