Эксперт назвал лекарства, которые могут исчезнуть из украинских аптек

В Украине может возникнуть дефицит лекарств из-за принятого Верховной Радой законопроекта №11493, регулирующего фармацевтический рынок, а многие импортные препараты, среди которых всем известный Фервекс, Дипрелиф и Нимесил, просто исчезнут из аптек.

По его словам, закон, который должен сделать медикаменты более доступными, на самом деле приведет к существенному ограничению работы международных фармкомпаний и дистрибьюторов.

"Главная угроза нового закона - существенное сокращение ассортимента лекарств в украинских аптеках. Особенно это касается импортных препаратов. Почему? Закон ограничивает наценку дистрибьютора и представительства до 8%, что делает работу иностранных компаний экономически не выгодной. Это приведет к тому, что такие компании, как Delta Medical, Berlin-Chemie, Heel, вынуждены будут покинуть украинский рынок, из аптек исчезнут препараты, в том числе и для хронически больных. Фармацевты говорят, что не будет и таких известных лекарственных средств, которые есть чуть ли не в каждой аптечке украинцев. Например, исчезнут всем известные "Фервекс", "Дипрелиф", "Фортеза", "Проспан", "Нимесил", "Дексалгин" и многие другие", - отметил Кулик.

Кроме того, по словам политолога, референтное ценообразование заставит международных производителей поднять цены на свои препараты на 40-50%, ведь фармкомпании придерживаются единых глобальных стандартов ценообразования. То есть, если в одной стране цена снижается, ее приходится пересматривать и в других государствах.

Ранее снижение цен на импортные препараты происходило благодаря маркетинговым скидкам от производителей, которые предоставляли аптекам возможность уменьшать конечную стоимость лекарств. Теперь эти скидки отменены, что приведет к подорожанию медикаментов или полному выходу импортеров с рынка.

Кулик отмечает, что последствия нововведений будут катастрофическими:

Недоступность международных протоколов лечения - многие импортные препараты используются для терапии хронических болезней, онкологических заболеваний, аутоиммунных расстройств. Их исчезновение будет означать, что украинцы не смогут получать лечение по международным стандартам.

Свертывание социальных программ - пациенты с хроническими заболеваниями, которые получают лекарства по государственным программам, окажутся в еще худшей ситуации, ведь финансирование не учитывает нового роста цен.

Кроме того, новое регулирование фармацевтического рынка противоречит директиве ЕС о свободной торговле лекарственными средствами, а соответственно Украина может потерять доверие международных компаний.

Политолог добавил, что идея "каталога цен", который должен регулировать стоимость лекарств, пока непонятна даже для самих авторов реформы. Как отмечает эксперт, дистрибьюторы, фармкомпании и депутаты не понимают, как эта система будет работать на практике.