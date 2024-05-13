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Експерт назвав два головні завдання, які стоять перед наступником Шойгу

Архівне фото: Володимир Путін і Андрій Білоусов (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко

Новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов зосередиться на трансформації свого відомства, сконцентрується на роботі ВПК і питаннях служби в армії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, звільнення колишнього міністра оборони Сергія Шойгу вплине на військові процеси, причому далеко не в сприятливому для України ключі.

Він уточнив, що Шойгу певною мірою став уособленням корупції, яка захлеснула Міноборони РФ, а Білоусова експерт назвав справжнім технократом. 

До всього іншого експерт нагадав, що Білоусов з 1990-х був членом так званої "групи безсмертних" - зовнішньополітичної асоціації, основу якої формував, зокрема, Гліб Павловський - політтехнолог диктатора Володимира Путіна і колишнього президента України Віктора Януковича на виборах 2004 року.

На чому зосередиться Білоусов

Зазначається, що, найімовірніше, Бєлоусов зосередиться на створенні привабливої атмосфери в російському середовищі щодо служби в армії та концентрації діяльності ОПК Росії в рамках переходу на рейки воєнного часу.

"Він раціональна людина, яка робитиме все для того, щоб максимально мілітаризувати економіку для тривалого військового протистояння. Росія буде воювати в довгу", - зазначив експерт.

Селезньов пояснює, що для того, щоб кампанія була успішною для Москви, на посаду міністра оборони призначається той, хто знає, як зробити так, щоб показати, що збройні сили РФ - це круто, а з іншого боку - мобілізувати економіку. 

Також військовий експерт вважає, що Бєлоусов, безумовно, стане небезпечним ворогом для України й уточнив, що недарма згадав його участь в асоціації з Павловським. 

"Політтехнологи знають, як відбуваються суспільні процеси. Вони формують тенденції і рухи, тому думаю, що весь свій досвід він спрямує на реалізацію двох місій, про які я сказав", - підсумував експерт.

Докладніше про кадрову перестановку, про те, хто такий Бєлоусов і як це призначення вплине на війну, - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяЯнуковичСергей Шойгу