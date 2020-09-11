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Эксперт назвала принципиальные моменты для России в переговорах по Донбассу

Донбасс, Пятница 11 сентября 2020 09:59
Эксперт назвала принципиальные моменты для России в переговорах по Донбассу
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Для России на текущем этапе переговоров по Донбассу есть несколько принципиальных моментов. Прежде всего, это "прямой диалог" между Киевом и лидерами боевиков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

По словам аналитика Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Марии Золкиной, Россия хочет закрепить "прямой диалог" между Киевом и лидерами боевиков в каком-то документе. Из этого и вытекает поведение российской стороны в истории с "инспекцией" под Шумами.

Также россиянам важно, чтобы у Украины не было полноценного контроля над своей границей с Россией до начала политического урегулирования на Донбассе. Кроме этого РФ хочет, чтобы Украина взяла на себя обязательства по проведению выборов в ОРДЛО или обновлению закона об особом статусе в формате Трехсторонней контактной группы, а не на уровне глав государств.

"После этого вся дискуссия переносится в ТКГ, где нет немцев и французов, зато есть представители боевиков в статусе приглашенных к консультациям, и там россияне опять будут продвигать идею "прямого диалога", - резюмировала Золкина.

Напомним, вчера под Шумами должна была пройти инспекция позиций, однако процесс был сорван. Как позже объяснила украинская сторона, срыв был связан с отказом боевиками выполнять условия перемирия.

После отмены инспектирования под Шумами Украина инициировала срочную встречу ТКГ.

Также РБК-Украина писало, что Россия пытается вернуть себе инициативу в переговорах по Донбассу.

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