Эксперт назвал самого эффективного управленца среди глав ОГА

По его словам, Резниченко, собрал вокруг себя мощную команду специалистов Он не боится принимать решения и брать за них на себя ответственность и это дает явные результаты.

"Один из важных показателей успешности региона - экономический рост. Днепропетровщина уже на 15,5% перевыполнила бюджет. В бюджет области уже поступило более 7,5 млрд гривен", - отметил Тарас Загородний.

По мнению эксперта, акцент глава области делает и на развитии инфраструктуры. По всей области "новую жизнь" получили десятки объектов. Много построено и реконструировано спортивных, образовательных, медицинских учреждений.

"А еще сейчас активно строятся и ремонтируются дороги. Это очень важно для столь мощного промышленного региона. Где много экспортно ориентированных предприятий. Созданы комфортные условия для бизнеса. Предприниматели ощущают поддержку и внимание к себе. Инвестиционный климат благоприятный", - считает эксперт.

Напомним, указ о назначении Валентина Резниченко на должность председателя Днепропетровской облгосадминистрации президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря 2020 года.