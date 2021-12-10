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Эксперт назвал самого эффективного управленца среди глав ОГА

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 12:29
Эксперт назвал самого эффективного управленца среди глав ОГА Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко является эффективным управленцем сразу по нескольким аспектам. Он выводит регион на передовые позиции во многих сферах - инфраструктурной, аграрной, цифровой, экономической.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мнение управляющего партнера Национальной антикризисной группы, эксперта Тараса Загороднего.

По его словам, Резниченко, собрал вокруг себя мощную команду специалистов Он не боится принимать решения и брать за них на себя ответственность и это дает явные результаты.

"Один из важных показателей успешности региона - экономический рост. Днепропетровщина уже на 15,5% перевыполнила бюджет. В бюджет области уже поступило более 7,5 млрд гривен", - отметил Тарас Загородний.

По мнению эксперта, акцент глава области делает и на развитии инфраструктуры. По всей области "новую жизнь" получили десятки объектов. Много построено и реконструировано спортивных, образовательных, медицинских учреждений.

"А еще сейчас активно строятся и ремонтируются дороги. Это очень важно для столь мощного промышленного региона. Где много экспортно ориентированных предприятий. Созданы комфортные условия для бизнеса. Предприниматели ощущают поддержку и внимание к себе. Инвестиционный климат благоприятный", - считает эксперт.

Напомним, указ о назначении Валентина Резниченко на должность председателя Днепропетровской облгосадминистрации президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря 2020 года.

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