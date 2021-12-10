Експерт назвав найефективнішого управлінця серед голів ОДА

Керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко є ефективним управлінцем відразу з кількох аспектів. Він виводить регіон на передові позиції в багатьох сферах - інфраструктурній, аграрній, цифровій, економічній.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на думку керуючого партнера Національної антикризової групи, експерта Тараса Загороднього.

За його словами, Резніченко, зібрав навколо себе потужну команду фахівців він не боїться приймати рішення і брати за них на себе відповідальність і це дає явні результати.

"Один з важливих показників успішності регіону - економічне зростання. Дніпропетровщина вже на 15,5% перевиконала бюджет. До бюджету області вже надійшло понад 7,5 млрд гривень", - зазначив Тарас Загородній.

На думку експерта, акцент очільник області робить і на розвитку інфраструктури. По всій області "Нове життя" отримали десятки об'єктів. Багато побудовано і реконструйовано спортивних, освітніх, медичних установ.

"А ще зараз активно будуються і ремонтуються дороги. Це дуже важливо для такого потужного промислового регіону. Де багато експортно орієнтованих підприємств. Створені комфортні умови для бізнесу. Підприємці відчувають підтримку і увагу до себе. Інвестиційний клімат сприятливий", - вважає експерт.

Нагадаємо, указ про призначення Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації президент Володимир Зеленський підписав 10 грудня 2020 року.