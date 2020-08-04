ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эксперт назвал лучшим отчетом о работе Кличко рост рейтинга в полтора раза

Киев, Вторник 04 августа 2020 17:41
Эксперт назвал лучшим отчетом о работе Кличко рост рейтинга в полтора раза
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По мнению эксперта, высокий рейтинг - это реакция на работу Кличко

Рейтинг Виталия Кличко вырос за последние 5 месяцев в полтора раза, что является лучшим отчетом о его работе.

Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

Он напомнил, что последние социсследования показывают рост мэрского рейтинга Виталия Кличко.

"Пока не начав даже избирательную кампанию, он уже имеет почти 42%. В настоящее время он набирает больше голосов, чем пять ближайших конкурентов вместе взятых. В общем, за последние 5 месяцев рейтинг Кличко вырос в 1,5 раза. И это лучший отчет о его работе", - считает эксперт.

По его мнению, высокий рейтинг - это реакция на работу Кличко, особенно в период коронакризиса. Вторая тенденция, отмечает политолог, - не желание киевлян превращать Киевсовет на клона парламента.

"Социсследования свидетельствуют о желании киевлян иметь во главе города мэра-управленца, а не представителя олигархов или парламентских партий. И, что характерно, они не ведутся на популистов. То есть вторая Верховная рада на уровне города киевлянам не нужна", - подытожил Голобуцкий.

Напомним, по данным Социологической группы "Рейтинг" мэр Киева Виталий Кличко лидирует на выборах - за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании.

Рейтинг Кличко вырос и почти 1,5 раза за 5 месяцев: в феврале он был меньше 30%, в апреле-мае - менее 40%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Виталий КличкоКиеврейтинг
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь