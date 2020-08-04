Эксперт назвал лучшим отчетом о работе Кличко рост рейтинга в полтора раза

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По мнению эксперта, высокий рейтинг - это реакция на работу Кличко

Рейтинг Виталия Кличко вырос за последние 5 месяцев в полтора раза, что является лучшим отчетом о его работе.

Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

Он напомнил, что последние социсследования показывают рост мэрского рейтинга Виталия Кличко.

"Пока не начав даже избирательную кампанию, он уже имеет почти 42%. В настоящее время он набирает больше голосов, чем пять ближайших конкурентов вместе взятых. В общем, за последние 5 месяцев рейтинг Кличко вырос в 1,5 раза. И это лучший отчет о его работе", - считает эксперт.

По его мнению, высокий рейтинг - это реакция на работу Кличко, особенно в период коронакризиса. Вторая тенденция, отмечает политолог, - не желание киевлян превращать Киевсовет на клона парламента.

"Социсследования свидетельствуют о желании киевлян иметь во главе города мэра-управленца, а не представителя олигархов или парламентских партий. И, что характерно, они не ведутся на популистов. То есть вторая Верховная рада на уровне города киевлянам не нужна", - подытожил Голобуцкий.

Напомним, по данным Социологической группы "Рейтинг" мэр Киева Виталий Кличко лидирует на выборах - за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании.

Рейтинг Кличко вырос и почти 1,5 раза за 5 месяцев: в феврале он был меньше 30%, в апреле-мае - менее 40%.