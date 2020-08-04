Експерт назвав найкращим звітом про роботу Кличка зростання рейтингу у півтора раза

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

На думку експерта, високий рейтинг - це реакція на роботу Кличко

Рейтинг Віталія Кличка зріс за останні 5 місяців у півтора раза, що є найкращим звітом про його роботу.

Про це написав політолог Олексій Голобуцький у Facebook.

Він нагадав, що останні соцдослідження демонструють подальше зростання мерського рейтингу Віталія Кличка.

"Ще не почавши навіть виборчу кампанію, він вже має майже 42%. На сьогодні він набирає більше голосів, ніж п’ять найближчих конкурентів разом взятих. Загалом, за останні 5 місяців рейтинг Кличка зріс у 1,5 раза. І це найкращий звіт про його роботу", - вважає експерт.

На його думку, високий рейтинг - це реакція на роботу Кличка, особливо у період коронакризи. Друга тенденція, зазначає політолог, - не бажання киян перетворювати Київраду на клона парламенту.

"Соцдослідження свідчать про бажання киян мати на чолі міста мера-управлінця, а не представника олігархів або парламентських партій. І, що характерно, вони не ведуться на популістів. Тобто друга Верховна рада на рівні міста киянам не потрібна", - підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, згідно з даними Соціологічної групи "Рейтинг" очільник Києва Віталій Кличко лідирує на мерських виборах - за нього готові проголосувати майже 42% киян, які визначилися та мають намір узяти участь у голосуванні.

Рейтинг Кличка зріс й майже 1,5 раза за 5 місяців: у лютому він був меншим за 30%, у квітні-травні - менш ніж 40%.