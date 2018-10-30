Эксперт назвал эффективным предложение "Відродження" для снижения цен на газ

Фото: Андрей Золотарев (facebook.com, Золотарев Андрей)

Политолог поддержал инициативу группы "Відродження"

Ни одна политическая партия самостоятельно добиться снижения тарифов на газ для населения не сможет, а проблему можно решить, только объединив усилия в парламенте. Об этом в комментарии СМИ заявил политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, сегодня Верховная рада – как высший законодательный орган способна заблокировать процесс повышения тарифов на газ для населения.

"Одно дело выражать на словах свое недовольство ценами на газ и моральную поддержу избирателям. Совсем другое - защитить украинцев на деле. И такие предложения уже прозвучали от депутатов, так в группе "Відродження" предложили правильный алгоритм, аудит тарифов и мораторий на их повышение, и призвали к объединению всех фракций. Такой алгоритм – эффективный. Почему? Потому что ни одна политическая партия, ни один политик в Верховной раде, сам по себе решить проблему защиты украинцев от коммунального террора, который происходит сегодня, не может. Это могут сделать только политические силы – объединившись, консолидировать свои усилия, используя свои депутатские полномочия. Тогда они могут законодательно ввести мораторий на повышение тарифов, в качестве крайней меры – заблокировать работу парламента", - пояснил Золотарев.

При этом эксперт подчеркнул, что вопрос цены газа достаточно быстро может перейти из экономической проблемы в политическую.

"Учитывая, что в нынешнем бюджете мы видим существенное сокращение средств на субсидии, ясно, что с новыми тарифами окажется как минимум треть получавших субсидии в прошлом отопительном сезоне. Это действительно поставит людей на грань выживания. Людей надо защитить от коммунального террора. И вот как раз готовность политических сил отбросить свои личные амбиции, и объединиться ради этой задачи покажет, кто защищает украинцев только на словах, а кто на деле", - считает эксперт.