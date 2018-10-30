Експерт назвав ефективним пропозицію "Відродження" для зниження цін на газ

Фото: Андрій Золотарьов (facebook.com, Золотарьов Андрій)

Політолог підтримав ініціативу групи "Відродження"

Ні одна політична партія самостійно домогтися зниження тарифів на газ для населення не зможе, а проблему можна вирішити, тільки об'єднавши зусилля у парламенті. Про це у коментарі ЗМІ заявив політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, сьогодні Верховна рада як вищий законодавчий орган здатна заблокувати процес підвищення тарифів на газ для населення.

"Одна справа висловлювати на словах своє невдоволення цінами на газ і моральну підтримку виборців. Зовсім інше - захистити українців на ділі. І такі пропозиції вже прозвучали від депутатів, так у групі "Відродження" запропонували правильний алгоритм, аудит тарифів і мораторій на їх підвищення, і закликали до об'єднання всіх фракцій. Такий алгоритм – ефективний. Чому? Тому що жодна політична партія, жоден політик у Верховній раді, сам по собі вирішити проблему захисту українців від комунального терору, який відбувається сьогодні, не може. Це можуть зробити тільки політичні сили – об'єднавшись, консолідувати свої зусилля, використовуючи свої депутатські повноваження. Тоді вони можуть законодавчо ввести мораторій на підвищення тарифів, в якості крайньої міри – заблокувати роботу парламенту", - пояснив Золотарьов.

При цьому експерт підкреслив, що питання ціни газу досить швидко може перейти із економічної проблеми в політичну.

"Враховуючи, що в цьогорічному бюджеті ми бачимо суттєве скорочення коштів на субсидії, ясно, що з новими тарифами виявиться як мінімум третина отримували субсидії у минулому опалювальному сезоні. Це дійсно поставить людей на межу виживання. Людей треба захистити від комунального терору. І ось саме готовність політичних сил відкинути свої особисті амбіції і об'єднатися заради цієї задачі покаже, хто захищає українців тільки на словах, а хто на ділі", - вважає експерт.