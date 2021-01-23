Эксперт назвал действия власти в отношении "Мотор Сичи" и Китая непоследовательными

Фото: "Мотор Сич" (facebook.com)

Украинские внешнеполитические ведомства не учитывают контекст нынешних украино-китайских отношений, когда ведут переговоры с Китаем по поставке вакцин от COVID-19.

Об этом заявил политолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

По его мнению, надеяться на лояльность партнера, которого столько раз уже предали, наивно.

"Когда украинские СБУ и прокуратура арестовали акции китайских инвесторов, которые инвестировали миллиард долларов в "Мотор Сич", тем самым нарушив украино-китайское соглашение о взаимной защите инвестиций - о стратегическом партнерстве забыли?" - отмечет эксперт.

Карасев считает поведение украинской власти непоследовательным.

"Чтобы не впустить китайских акционеров на "Мотор Сич" Украина включила всю мощь государственного аппарата для противодействия - СБУ, прокуратура, Антимонопольный комитет, аресты акций и суды! А теперь МИД почему-то считает, что нам дадут вакцины "вне очереди", - добавляет он.

По его мнению, Китай не будет использовать такой неподходящий с гуманитарной точки зрения момент для решения конфликтных вопросов с Украиной. Но, по всей вероятности, в Пекине еще много раз напомнят об этой истории и стратегическом партнерстве.

"А учитывая, что с торговой точки зрения Китай Украине нужнее, чем Украина Китаю, и что на экспорте в Поднебесную во много держится наша экономика, наших дипломатов и политиков ничего хорошего не ждет. Раз Украина не умеет быть надежным другом, дружить с ней никому неинтересно", - считает эксперт.

Напомним, китайские акционеры несколько лет тому назад приобрели контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич" у его бывшего владельца Вячеслава Богуслаева.

После сделки акции компании были арестованы по инициативе СБУ и Генпрокуратуры, Антимонопольный комитет тянет время с предоставлением разрешения на концентрацию акций китайскими инвесторами.

Эксперты называют произошедшее на "Мотор Сич" рейдерским захватом, который был реализован при помощи государственных институтов и правоохранительных органов, а также грубейшим в истории Украины нарушением прав акционеров.

В связи со сложившейся ситуацией, китайские акционеры обратились в международный арбитраж, где намерены взыскать с Украины ущерб в размере $ 3,5 млрд.