ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эксперт назвал действия власти в отношении "Мотор Сичи" и Китая непоследовательными

Киев, Суббота 23 января 2021 16:58
Эксперт назвал действия власти в отношении "Мотор Сичи" и Китая непоследовательными
Фото: "Мотор Сич" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Украинские внешнеполитические ведомства не учитывают контекст нынешних украино-китайских отношений, когда ведут переговоры с Китаем по поставке вакцин от COVID-19.

Об этом заявил политолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

По его мнению, надеяться на лояльность партнера, которого столько раз уже предали, наивно.

"Когда украинские СБУ и прокуратура арестовали акции китайских инвесторов, которые инвестировали миллиард долларов в "Мотор Сич", тем самым нарушив украино-китайское соглашение о взаимной защите инвестиций - о стратегическом партнерстве забыли?" - отмечет эксперт.

Карасев считает поведение украинской власти непоследовательным.

"Чтобы не впустить китайских акционеров на "Мотор Сич" Украина включила всю мощь государственного аппарата для противодействия - СБУ, прокуратура, Антимонопольный комитет, аресты акций и суды! А теперь МИД почему-то считает, что нам дадут вакцины "вне очереди", - добавляет он.

По его мнению, Китай не будет использовать такой неподходящий с гуманитарной точки зрения момент для решения конфликтных вопросов с Украиной. Но, по всей вероятности, в Пекине еще много раз напомнят об этой истории и стратегическом партнерстве.

"А учитывая, что с торговой точки зрения Китай Украине нужнее, чем Украина Китаю, и что на экспорте в Поднебесную во много держится наша экономика, наших дипломатов и политиков ничего хорошего не ждет. Раз Украина не умеет быть надежным другом, дружить с ней никому неинтересно", - считает эксперт.

Напомним, китайские акционеры несколько лет тому назад приобрели контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич" у его бывшего владельца Вячеслава Богуслаева.

После сделки акции компании были арестованы по инициативе СБУ и Генпрокуратуры, Антимонопольный комитет тянет время с предоставлением разрешения на концентрацию акций китайскими инвесторами.

Эксперты называют произошедшее на "Мотор Сич" рейдерским захватом, который был реализован при помощи государственных институтов и правоохранительных органов, а также грубейшим в истории Украины нарушением прав акционеров.

В связи со сложившейся ситуацией, китайские акционеры обратились в международный арбитраж, где намерены взыскать с Украины ущерб в размере $ 3,5 млрд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Мотор СичКитайпереговорыВакцинаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь