Експерт назвав дії влади щодо "Мотор Січі" та Китаю непослідовними

Фото: "Мотор Січ" (facebook.com)

Українські зовнішньополітичні відомства не враховують контекст нинішніх українсько-китайських відносин, коли ведуть переговори з Китаєм з постачання вакцин від COVID-19.

Про це заявив політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На його думку, сподіватися на лояльність партнера, якого стільки раз вже зрадили, наївно.

"Коли українські СБУ і прокуратура заарештували акції китайських інвесторів, які інвестували мільярд доларів у "Мотор Січ", тим самим порушивши українсько-китайську угоду про взаємний захист інвестицій - про стратегічне партнерство забули?" - зазначає експерт.

Карасьов вважає поведінку української влади непослідовною.

"Щоб не впустити китайських акціонерів на "Мотор Січ" Україна включила всю міць державного апарату для протидії - СБУ, прокуратура, Антимонопольний комітет, арешти акцій і суди! А тепер МЗС чомусь вважає, що нам дадуть вакцини "поза чергою", - додає він.

На його думку, Китай не буде використовувати такий невідповідний з гуманітарної точки зору момент для вирішення конфліктних питань з Україною. Але, по всій вірогідності, в Пекіні ще багато раз нагадають про цю історію і стратегічне партнерство.

"А враховуючи, що з торгової точки зору Китай Україні потрібніше, ніж Україна Китаю, і що на експорті в Піднебесну багато в чому тримається наша економіка, наших дипломатів і політиків нічого хорошого не чекає. Раз Україна не вміє бути надійним другом, дружити з нею нікому нецікаво", - вважає експерт.

Нагадаємо, китайські акціонери кілька років тому придбали контрольний пакет акцій ПАТ "Мотор Січ" у його колишнього власника В'ячеслава Богуслаєва.

Після угоди акції компанії були арештовані за ініціативою СБУ і Генпрокуратури, Антимонопольний комітет тягне час з наданням дозволу на концентрацію акцій китайськими інвесторами.

Експерти називають ситуацію на "Мотор Січ" рейдерським захопленням, який був реалізований за допомогою державних інститутів і правоохоронних органів, а також найгрубішим в історії України порушенням прав акціонерів.

У зв'язку з цією ситуацією, китайські акціонери звернулися в міжнародний арбітраж, де мають намір стягнути з України збитків у розмірі $ 3,5 млрд.