Эксперт назвал демонополизацию одним из ключевых элементов реформы УЗ

Конкуренция в сфере железнодорожных перевозок и устранение финансовых дисбалансов должны стать приоритетами в реформировании "Укрзализныци". Об этом заявил глава Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в ходе круглого стола "Реформа "Укрзализныци" – альтернатива тарифным инициативам госмонополии и единственный путь к снижению грузовых железнодорожных тарифов", передает РБК-Украина.

"Раньше "Укрзализныця" была большой монополией… Сейчас ситуация изменилась. Все идет к тому, что "Укрзализныця" будет разделена на несколько компаний. В сегментах, где можно создать конкуренцию, - это, в первую очередь, грузовые перевозки, - должно быть создано несколько операторов. Как грузовых перевозчиков, так и операторов вагонов, ремонтных предприятий. И там тарифы должна определять конкуренция. Мы уверены, что за счет конкуренции вырастет и уровень сервиса", - отметил Гусак.

Он добавил, что доступ к инфраструктуре, что является природной монополией, должна регулировать НКРТ.

Важным фактором обеспечения эффективности работы "Укрзализныци" также является устранение финансовых дисбалансов. Сюда Гусак предлагает отнести прекращение кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, прекращение налогообложения земель под путями, а также использование акцизного налога от дизельного топлива, потребляемого УЗ, на развитие ж/д инфраструктуры.

"Укрзализныця" является большим потребителем дизтоплива, но по автодорогам она не ездит", - отметил Гусак.

Напомним, представители ряда отраслевых ассоциаций обратились к премьер-министру Украины и руководителям других высших органов исполнительной власти с просьбой системно и как можно скорее реформировать "Укрзализныцю".