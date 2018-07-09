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Експерт назвав безглуздою концесію в портовій галузі

НовиниІнфраструктура    09.07.2018 - 15:58
Фото: Олександр Захаров (odcrisis.org)
Фото: Олександр Захаров (odcrisis.org)

Експерт вважає, що концесія портів в Україні не спрацює так, як в інших країнах

Концесія портів в Україні не спрацює так, як в інших країнах, оскільки економіка в Україні олігархічна. Таку думку в коментарі "Українським новинам" висловив експерт, координатор руху "Ні корупції на транспорті" Олександр Захаров.

Зокрема, експерт вважає, що в концесії портів немає ніякого сенсу, оскільки жоден концесіонер не зможе працювати ефективно в зоні впливу того чи іншого олігарха.

"Для будь-якої концесії в портах потрібні вантажопотоки. А вони контролюються олігархами. Ну не може взяти в концесію порт якась західна компанія і працювати, наприклад, у порту "Южний", в якому 80% - вантажі Ахметова Метінвест, ДТЕК. Ну який концесіонер, крім Ахметова, піде на цю концесію? Крім Ахметова, ця концесія нікому не вигідна. Тому що завтра він перенаправляє вантажі в інший порт і що буде робити концесіонер? Інших вантажів адже немає", - пояснив Захаров.

На його думку, будь-яка концесія у портах буде корупційною, не дивлячись на законодавчі посилення та контроль з боку компетентних органів, тому, за його словами, на даному етапі розвитку України, краще зовсім відмовитися від цієї ідеї.

"Поки у нас олігархічна економіка, у нас буде корупція в концесію обов'язково. Я дуже цікавився цим питанням, був на засіданнях в міністерствах, на нарадах по концесії. І не побачив ні одного працюючого на благо держави договору концесії в Україні. Жодного", - підкреслив експерт.

Поліпшити ситуацію в портах, на думку Захарова, може реформа управління підприємствами, а не зміна власника. Зокрема, експерт пропонує владі віддати кермо правління на місця, де, на його думку, здатні набагато краще управляти портами, ніж у Києві. За словами Захарова, в світі напрацьована система менеджменту через територіальні громади, які самі вибирають ефективного керівника.

"Я впевнений, що, наприклад, територіальна громада Одеси буде набагато краще управляти Одеським портом. Держава тут, крім грабежу, і того, що воно надіслало сюди вінницьких доглядачів-листонош, нічого не зробило. Порт розташований на 9 кв. км кращої території Одеси. Я переглядав суми податку на землю від Одеського порту в минулому році - це копійки. Я переглянув податки, які місто отримало від експлуатації порту - копійки. Натомість місто має від порту розбиті дороги, екологію, що знищується, нескінченні корупційні скандали тощо", - резюмував Захаров.

Як відомо, Верховна рада 3 квітня проголосувала в першому читанні урядовий законопроект №8125 "Про концесії". У новому проекті розробники передбачили низку скандальних норм - право концесіонера здавати в оренду і відчужувати отримане в управління держмайно. А також можливість для концесіонера вимагати від держави компенсацію з бюджету за недоотримані доходи у разі невдалої реалізації концесійного проекту.

Рада прийняла за основу законопроект про концесії
Теги публікації: концессия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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