Експериментальний проект. Кабмін виділив кошти на будівництво та ремонт енергетики

"Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн гривень на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури", - повідомив Шмигаль.

За його словами, метою проекту є відновлення об’єктів енергетики таким чином, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу.

"Кошти спрямуємо Державному агентству відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури", - пояснив прем'єр.

Він також наголосив, що вже найближчим часом очікує побачити конкретні результати цього проекту.