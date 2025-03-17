Експери проаналізували головні джерела фінансової стійкості України під час війни

Експерти проаналізували економічні наслідки трирічної війни для України та її зусилля щодо забезпечення фінансування для відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю EU Reporter.

За даними видання, у 2022 році ВВП України скоротився приблизно на 30,4% через масштабні руйнування, порушення ланцюгів постачання та спад промислового виробництва. Однак, попри ці труднощі, у 2023 році Україна продемонструвала зростання ВВП на 5,3%, що було досягнуто завдяки міжнародній фінансовій допомозі, поступовому відновленню економічної активності та продовженню експорту сільськогосподарської продукції альтернативними торговими маршрутами.

Спільна оцінка уряду України, Світового банку, Європейської комісії та ООН станом на березень 2023 року оцінила загальну вартість реконструкції та відновлення в 411 млрд доларів (383 млрд євро). Деякі оцінки припускають, що загальна вартість може перевищити 1 трильйон доларів (911 млрд доларів) залежно від тривалості та інтенсивності війни.

Хоча міжнародна фінансова допомога залишається важливою, Україна також вживає внутрішніх заходів для фінансування своїх потреб.

"Однією з ключових ініціатив є підвищення акцизних податків, зокрема на тютюнові вироби. У 2024 році Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби, що передбачає поступове підвищення ставок до 2028 року для досягнення мінімального рівня акцизу в 90 євро за 1000 сигарет, відповідно до вимог ЄС, а також перехід на встановлення ставок акцизу в євро для уникнення ризиків девальвації гривні", - зазначено в статті.

Очікується, що підвищення акцизів на тютюнові вироби принесе додатково 28,9 мільярда гривень (близько 634 млн євро) до державного бюджету України, проте наразі закон не підписаний президентом.

Міжнародна підтримка залишається основою економічної стійкості України. Західні країни надали мільярди доларів прямої фінансової допомоги, військової підтримки та гуманітарної допомоги. Однак через продовження війни, обговорення щодо можливого використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України стають все більш актуальними.

З початку вторгнення близько 300 млрд доларів (275 млрд євро) активів Центрального банку Росії були заморожені західними урядами.

У травні 2023 року країни G7 та Європейський Союз підтвердили, що ці активи залишатимуться недоступними для Росії, доки вона не компенсує Україні завдані збитки.

До кінця липня 2023 року загальна сума заморожених російських активів зросла до $335 мільярдів (€300 мільярдів), причому більшість з них знаходяться в Європі.

Деякі європейські лідери, включаючи колишнього главу зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, запропонували конфіскувати ці активи та спрямувати їх на відновлення України.

Однак такий підхід може зіткнутися з юридичними труднощами, оскільки вилучення державних активів без порушення міжнародного права вимагає ретельного правового обґрунтування. Незважаючи на ці складнощі, обговорення тривають, і деякі західні політики виступають за механізми, які дозволять Україні скористатися цими фондами без порушення принципів суверенного імунітету.

Четвертий рік війни вимагає від України збалансувати мобілізацію внутрішніх ресурсів з міжнародною допомогою. Країна повинна продовжувати впроваджувати податкові реформи, такі як підвищення акцизних податків на тютюнові вироби.

Одночасно Україна та її союзники повинні вирішувати юридичні та політичні виклики, пов'язані з використанням заморожених російських активів.

"Стійкість економіки України, разом із постійною міжнародною підтримкою, визначатиме здатність країни протистояти поточному конфлікту та закласти основу для повоєнного відновлення", - зазначено в статті.

Як зазначалося, Міжнародний валютний фонд визначив, що підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, є важливим маяком, необхідним для отримання наступного траншу фінансування для України.

4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон було направлено на підпис президенту України, проте він досі не підписаний президентом.

Згідно з оцінками, Україна щодня втрачає понад 25 млн грн податкових надходжень до бюджету через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети