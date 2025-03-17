Эксперты проанализировали главные источники финансовой устойчивости Украины во время войны

Эксперты проанализировали экономические последствия трехлетней войны для Украины и ее усилия по обеспечению финансирования для восстановления страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью EU Reporter.

По данным издания, в 2022 году ВВП Украины сократился примерно на 30,4% из-за масштабных разрушений, нарушения цепей поставок и спада промышленного производства. Однако, несмотря на эти трудности, в 2023 году Украина продемонстрировала рост ВВП на 5,3%, что было достигнуто благодаря международной финансовой помощи, постепенному восстановлению экономической активности и продолжению экспорта сельскохозяйственной продукции альтернативными торговыми маршрутами.

Совместная оценка правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН по состоянию на март 2023 года оценила общую стоимость реконструкции и восстановления в 411 млрд долларов (383 млрд евро). Некоторые оценки предполагают, что общая стоимость может превысить 1 триллион долларов (911 млрд долларов) в зависимости от продолжительности и интенсивности войны.

Хотя международная финансовая помощь остается важной, Украина также принимает внутренние меры для финансирования своих потребностей.

"Одной из ключевых инициатив является повышение акцизных налогов, в частности на табачные изделия. В 2024 году Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия, предусматривающий постепенное повышение ставок до 2028 года для достижения минимального уровня акциза в 90 евро за 1000 сигарет, в соответствии с требованиями ЕС, а также переход на установление ставок акциза в евро для избежания рисков девальвации гривны", - указано в статье.

Ожидается, что повышение акцизов на табачные изделия принесет дополнительно 28,9 миллиарда гривен (около 634 млн евро) в государственный бюджет Украины, однако пока закон не подписан президентом.

Международная поддержка остается основой экономической устойчивости Украины. Западные страны предоставили миллиарды долларов прямой финансовой помощи, военной поддержки и гуманитарной помощи. Однако из-за продолжения войны, обсуждения относительно возможного использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины становятся все более актуальными.

С начала вторжения около 300 млрд долларов (275 млрд евро) активов Центрального банка России были заморожены западными правительствами.

В мае 2023 года страны G7 и Европейский Союз подтвердили, что эти активы будут оставаться недоступными для России, пока она не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

К концу июля 2023 года общая сумма замороженных российских активов выросла до $335 миллиардов (€300 миллиардов), причем большинство из них находятся в Европе.

Некоторые европейские лидеры, включая бывшего главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложили конфисковать эти активы и направить их на восстановление Украины.

Однако такой подход может столкнуться с юридическими трудностями, поскольку изъятие государственных активов без нарушения международного права требует тщательного правового обоснования. Несмотря на эти сложности, обсуждения продолжаются, и некоторые западные политики выступают за механизмы, которые позволят Украине воспользоваться этими фондами без нарушения принципов суверенного иммунитета.

Четвертый год войны требует от Украины сбалансировать мобилизацию внутренних ресурсов с международной помощью. Страна должна продолжать внедрять налоговые реформы, такие как повышение акцизных налогов на табачные изделия.

Одновременно Украина и ее союзники должны решать юридические и политические вызовы, связанные с использованием замороженных российских активов.

"Устойчивость экономики Украины, вместе с постоянной международной поддержкой, будет определять способность страны противостоять текущему конфликту и заложить основу для послевоенного восстановления", - говорится в статье.

Как отмечалось, Международный валютный фонд определил, что подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, является важным маяком, необходимым для получения следующего транша финансирования для Украины.

4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (законопроект № 11090). 9 декабря принятый закон был направлен на подпись президенту Украины, однако он до сих пор не подписан президентом.

Согласно оценкам, Украина ежедневно теряет более 25 млн грн налоговых поступлений в бюджет из-за неподписания закона о повышении акцизов на сигареты