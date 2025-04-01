Ексначальник Рівненського ТЦК Ярмошевич потрапив у новий скандал: що відомо

Що передувало

ЗМІ поширили декларацію про доходи колишнього керівника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який відомий своїм скандалом з поцілунками з підлеглими.

У документі вказано, що минулого року у Рівненському об’єднаному міському військовому комісаріаті він отримав 151 тисячу гривень. Від двох військових частин йому було нараховано 99 205 грн і 107 828 грн грошового забезпечення.

Також вказано, що після переведення до Закарпатського ТЦК та СП його дохід склав ще 275 тисяч гривень. Загальна сума заробітку за 2024 рік перевищила 633 тисячі гривень.

Водночас його дружина Валентина Ярмошевич заробила 408 150 грн у Центрі національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти.

На тлі цього мережею поширився скандал, що Ярмошевич знову служить у ТЦК, а не був переведений на службу у військову частину після скандалу з інтимним відео у Рівненському ТЦК.

Що кажуть в ОК "Захід"

У відомстві заявив, що військова частина, в якій Ярмошевич проходив службу, у звітний період перебувала в процесі формування та знаходилася на забезпеченні Закарпатського ОТЦК та СП. Саме це відомство здійснювало нарахування грошового забезпечення для всіх її військовослужбовців.

При цьому сам військовослужбовець проходив службу саме у військовій частині, а не в Закарпатському ОТЦК та СП чи його підпорядкованих підрозділах.

"Наразі він продовжує службу в одному з батальйонів резерву з подальшим призначенням на посаду. Закликаємо користуватися офіційними джерелами інформації та перевіряти факти перед їхнім поширенням", - сказано у повідомленні.

Хто такий Ярмошевич

Олександр Ярмошевич - підполковник ЗСУ, був учасником АТО. У 2015 році він балотувався до Рівненської обласної ради 7-го скликання від БПП. У 2021 році був призначений керівником Рівненського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У березні 2024 року в мережі з'явилось відео інтимне відео з кабінету начальника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де той цілувався з колегами-жінками на роботі. На відео був Ярмошевич.

Після скандального відео він написав рапорт на переведення до бойової частини