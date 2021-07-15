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Экс-главу Геокадастра Киевской области подозревают в продаже земли на 1,2 млрд гривен

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Киев, Четверг 15 июля 2021 15:55
Экс-главу Геокадастра Киевской области подозревают в продаже земли на 1,2 млрд гривен Фото: экс-главу Геокадастра Киевской области подозревают в продаже земли на 1,2 млрд гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении экс-главе Главного управления Госгеокадастра Киевской области. Поступки чиновника нанесли стране 1,2 млрд гривен материального ущерба из-за служебной халатности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Согласно данным следствия, в 2019 году должностные лица геокадастру отменили государственную регистрацию 323 га земель ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица" и внесли их в земли запаса, разделив по 2 га.

"Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам причинено 1,2 млрд грн материального ущерба", - отмечает пресс-служба.

Сейчас правоохранители продолжаются проверять другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков на территории Киевской области.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 367 УК Украины, бывшему руководителю Главного управления Держгеокадастру в Киевской области грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

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